"Аль-Хилаль" предлагает Месси зарплату 400 млн евро

Аргентинская футбольная звезда Лионель Месси может стать высокооплачиваемым спортсменом мира, если перейдет в клуб Саудовской Аравии "Аль-Хилаль". Ему официально предложили фантастическую зарплату в размере 400 млн евро в сезон, сообщает Zakon.kz.

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Самый богатый клуб Азии "Аль-Хилаль" отправил аргентинскому нападающему предложение на сумму 400 млн евро в год. У Лионеля летом заканчивается контракт с "ПСЖ", и сейчас он в раздумьях. Большая вероятность, что он покинет французский суперклуб из-за ряда причин.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.



◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.



◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.



◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2023

По словам близких, сам игрок еще хочет играть на высоком уровне и планирует остаться в Европе. И не секрет, что первый и главный кандидат на приобретение аргентинца – это "Барселона", которая активизировалась в последние три месяца, чтобы вернуть его.

🚨🚨| EXCLUSIVE. This will be FC Barcelona's first offer for Leo Messi:



• A salary similar to that of Robert Lewandowski.

• A percentage of sponsorship revenue.

• Contract until 2025 (1 fixed + 1 optional year).

• A tribute match with full Camp Nou.@verobrunati [🥇] pic.twitter.com/9XzaM5XGvq — Managing Barça (@ManagingBarca) April 4, 2023

Как передают некоторые испанские СМИ, каталонский клуб уже приготовил зарплатную ведомость для Лионеля Месси. Лучшему игроку ЧМ-2022 предложат контракт на два года с зарплатой, как у Роберта Левандовски. Поляк зарабатывает в "Барсе" 2,17 млн евро в месяц. Помимо этого Месси сможет получать проценты от спонсорских доходов клуба.

Отмечается, что "сине-гранатовые" подпишут соглашение с капитаном аргентинской сборной до 10 апреля. Лионель Месси забил 18 голов и сделал 17 результативных передач в 33 играх за "ПСЖ" во всех клубных турнирах Европы. В декабря 2022 года он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.