"Аль-Хилаль" предлагает Месси зарплату 400 млн евро

Самый богатый клуб Азии "Аль-Хилаль" отправил аргентинскому нападающему предложение на сумму 400 млн евро в год. У Лионеля летом заканчивается контракт с "ПСЖ", и сейчас он в раздумьях. Большая вероятность, что он покинет французский суперклуб из-за ряда причин.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.



◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.



◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.



◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV