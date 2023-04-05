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"Аль-Хилаль" предлагает Месси зарплату 400 млн евро

Футбол Зарплата 400 млн Фото: Instagram/leomessi
Аргентинская футбольная звезда Лионель Месси может стать высокооплачиваемым спортсменом мира, если перейдет в клуб Саудовской Аравии "Аль-Хилаль". Ему официально предложили фантастическую зарплату в размере 400 млн евро в сезон, сообщает Zakon.kz.

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Самый богатый клуб Азии "Аль-Хилаль" отправил аргентинскому нападающему предложение на сумму 400 млн евро в год. У Лионеля летом заканчивается контракт с "ПСЖ", и сейчас он в раздумьях. Большая вероятность, что он покинет французский суперклуб из-за ряда причин.

По словам близких, сам игрок еще хочет играть на высоком уровне и планирует остаться в Европе. И не секрет, что первый и главный кандидат на приобретение аргентинца – это "Барселона", которая активизировалась в последние три месяца, чтобы вернуть его.

Как передают некоторые испанские СМИ, каталонский клуб уже приготовил зарплатную ведомость для Лионеля Месси. Лучшему игроку ЧМ-2022 предложат контракт на два года с зарплатой, как у Роберта Левандовски. Поляк зарабатывает в "Барсе" 2,17 млн евро в месяц. Помимо этого Месси сможет получать проценты от спонсорских доходов клуба.

Отмечается, что "сине-гранатовые" подпишут соглашение с капитаном аргентинской сборной до 10 апреля. Лионель Месси забил 18 голов и сделал 17 результативных передач в 33 играх за "ПСЖ" во всех клубных турнирах Европы. В декабря 2022 года он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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