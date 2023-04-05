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В Казахстане размер минимальной зарплаты будет рассчитываться по новой методике

В Казахстане размер МЗП будут считать по новой методике Фото: Zakon.kz
И.о. министра труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании правительства рассказала, что размер минимальной заработной платы (МЗП) будет рассчитываться по новой методике, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, Министерством труда совместно с экспертами Всемирного банка подготовлен проект методики определения размера минимальной заработной платы.

Теперь предлагается размер МЗП определять, исходя из медианной заработной платы и производительности труда.

Как считают в Минтруда, такой подход позволяет установить четкую взаимосвязь между доходами работников и объемами производимых товаров, работ и услуг.

На сегодняшний день проект методики проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами и социальными партнерами.

До 1 июля 2023 года планируется подготовить соответствующие поправки в Трудовой кодекс по законодательному закреплению методики.

В 2023 году минимальная зарплата установлена в размере 70 тысяч тенге.

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Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
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