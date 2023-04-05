В Казахстане размер минимальной зарплаты будет рассчитываться по новой методике
По ее словам, Министерством труда совместно с экспертами Всемирного банка подготовлен проект методики определения размера минимальной заработной платы.
Теперь предлагается размер МЗП определять, исходя из медианной заработной платы и производительности труда.
Как считают в Минтруда, такой подход позволяет установить четкую взаимосвязь между доходами работников и объемами производимых товаров, работ и услуг.
На сегодняшний день проект методики проходит процедуру согласования с заинтересованными государственными органами и социальными партнерами.
До 1 июля 2023 года планируется подготовить соответствующие поправки в Трудовой кодекс по законодательному закреплению методики.
В 2023 году минимальная зарплата установлена в размере 70 тысяч тенге.