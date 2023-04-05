Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Резкое похолодание и сильные дожди ожидаются в Казахстане

Резкое похолодание и сильные дожди ожидаются в Казахстане Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 6-8 апреля 2023 года. Согласно прогнозу, в ближайшие три дня на севере страны ожидается резкое похолодание, а на юге – сильные дожди, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди.

"6-8 апреля на юге, 7-8 апреля на юго-востоке временами ожидаются сильные дожди. 7 апреля на северо-западе и севере страны ожидается резкое понижение температуры воздуха, а также переход дождя в снег", – рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, по республике ожидаются усиление ветра, туман, в южных регионах – с пыльной бурей и грозой, на севере, северо-западе – гололед.

"На севере и северо-западе ожидается понижение температуры ночью до 2-12 мороза, днем – до 5 мороза-7 тепла".РГП "Казгидромет"

Читайте также

Казахстан и Туркменистан установят режим пересечения госграницы

Черногория вновь отменила визы для казахстанцев

В Туркестанской области выясняют причину массовой гибели пчел

Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан учителя аттестация
В Казахстане автоматизируют аттестацию учителей
Арестован
Дональд Трамп арестован
астролог, гороскоп
Астролог озвучила прогноз для знаков зодиака с 3 по 9 апреля
Асхат Жумагали возглавил Антикор
Асхат Жумагали возглавил Антикор
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления