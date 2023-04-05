Резкое похолодание и сильные дожди ожидаются в Казахстане

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 6-8 апреля 2023 года. Согласно прогнозу, в ближайшие три дня на севере страны ожидается резкое похолодание, а на юге – сильные дожди, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди. "6-8 апреля на юге, 7-8 апреля на юго-востоке временами ожидаются сильные дожди. 7 апреля на северо-западе и севере страны ожидается резкое понижение температуры воздуха, а также переход дождя в снег", – рассказали синоптики. Согласно прогнозу, по республике ожидаются усиление ветра, туман, в южных регионах – с пыльной бурей и грозой, на севере, северо-западе – гололед. "На севере и северо-западе ожидается понижение температуры ночью до 2-12 мороза, днем – до 5 мороза-7 тепла". РГП "Казгидромет" Читайте также Казахстан и Туркменистан установят режим пересечения госграницы Черногория вновь отменила визы для казахстанцев В Туркестанской области выясняют причину массовой гибели пчел

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