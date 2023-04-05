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Законодательство РК

Черногория вновь отменила визы для казахстанцев

отмена виз в Черногорию Фото: pixabay
Вступило решение Правительства Черногории о временной отмене въездных виз для граждан Казахстана, сообщает Zakon.kz.

С 1 апреля 2023 года по 31 октября 2023 года, казахстанцы смогут посетить Черногорию сроком до 30 дней без оформления визы.

В МИД РК пояснили, что правительство этой страны отменяет визу ежегодно для беспрепятственного въезда казахстанцев в туристических целях.

В первые 24 часа в Черногории (не важно, есть виза или нет) казахстанцы обязаны зарегистрироваться. Получить временную регистрацию можно в представительстве Туристической организации по месту пребывания, непосредственно в гостинице или в любом отделении черногорской полиции.

Процедура платная, а отсутствие или задержка регистрации влекут штрафы.

Контакты Посольства Казахстана:

  • тел.: +385 1 48 39 255; +385 1 48 39 345 (Консульские вопросы);
  • email (Посольства): zagreb@mfa.kz;
  • email (конс. вопросы): consul.zagreb@mfa.kz

В МИД подчеркнули, что консул не предоставляет госуслуги (оформления паспорта, истребование документов и пр.).

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Данияр Кунафин
Казахстан Черногория
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