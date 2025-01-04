В Испании решили отменить "золотые визы"

Власти Испании приняли решение отменить так называемые "золотые визы" в апреле 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, опубликованному в "Официальном государственном вестнике", речь идет о виде на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции. Самым распространенным вариантом получения "золотой визы" было приобретение недвижимости на минимальную сумму в 500 тыс. евро. Среди других вариантов – вложение 1 млн евро в акции испанских компаний или 2 млн евро в государственные ценные бумаги Испании.

"Визы и разрешения для инвесторов, действительные на дату вступления в силу данного переходного положения, будут оставаться действительными в течение времени, на которое они были выданы", – говорится в документе.

Как уточняется, инвесторы, которые подали заявление до вступления в силу поправок, могут получить визу в соответствии с правилами, действующими на момент подачи заявления.

Ранее сообщалось, что казахстанцы без визы не смогут находиться в России больше 90 дней в году.