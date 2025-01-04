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Мир

В Испании решили отменить "золотые визы"

власти Испании решили отменить &quot;золотые визы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 15:07 Фото: pixabay
Власти Испании приняли решение отменить так называемые "золотые визы" в апреле 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, опубликованному в "Официальном государственном вестнике", речь идет о виде на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции. Самым распространенным вариантом получения "золотой визы" было приобретение недвижимости на минимальную сумму в 500 тыс. евро. Среди других вариантов – вложение 1 млн евро в акции испанских компаний или 2 млн евро в государственные ценные бумаги Испании.

"Визы и разрешения для инвесторов, действительные на дату вступления в силу данного переходного положения, будут оставаться действительными в течение времени, на которое они были выданы", – говорится в документе.

Как уточняется, инвесторы, которые подали заявление до вступления в силу поправок, могут получить визу в соответствии с правилами, действующими на момент подачи заявления.

Ранее сообщалось, что казахстанцы без визы не смогут находиться в России больше 90 дней в году.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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