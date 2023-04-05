Шавкат Рахмонов обратился к казахстанской молодежи

Знаменитый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в эти дни проводит турне по Казахстану, где встречается со своими многочисленными болельщиками. Во время визита в Актау он выступил с речью, обращенной к подрастающему поколению, сообщает Zakon.kz.

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Во время своего выступления Рахмонов рассказал о секретах победных боев. Также ответил на интересующие вопросы фанатов вокруг своей карьеры и пути достижения заветной цели.

"Я занимаюсь спортом с детства, обязательно нужно подчиняться дисциплине и ежедневно воспитывать себя. Кроме того, нужно помнить о нравственных качествах, быть простым и честным. Нужно прислушиваться к словам старших и проявлять к ним особое уважение. Не нужно тратить время на уличные бои, надо заниматься спортом, чтобы прославлять и подымать флаг страны на международных спортивных аренах", – сказал Шавкат Рахмонов.

Казахстанский файтер решил побывать во всех регионах республики, пообщаться с болельщиками и воодушевить молодежь. По его мнению, такие мероприятия имеют большое значение для пропаганды спорта.

5 марта "Номад" встречался с американцем Джеффом Нилом в рамках турнира UFC 285, где одержал досрочную победу удушающим приемом в конце третьего периода. Рекорд Шавката Рахмонова составляет "17 досрочек", без единого поражения, пять побед из них идут в зачет UFC.