Советы юриста: Как правильно реагировать на шум, который мешает жить

Как бороться с нарушителями тишины, рассказывает редакции Zakon.kz Жанетта Камелева, юридический консультант, председатель филиала ПЮК "AdilZanger" по г. Алматы. Эксперт советует делать съемку, обращаться в полицию, в уполномоченные органы и суды, создавать общественный резонанс

1. Учитывая пробелы отечественного законодательства, привлечь за нарушение уровня шума довольно непросто. Однако требования по уровню шума и штрафы за нарушение требований определены. Каковы они?

- Мой дом – моя крепость. Очень часто граждане сталкиваются с тем, что стройка возле дома или третьи лица, шумят до утра, мешая отдыху, сну, тем самым нарушают спокойствие жильцов. Но не все знают, как бороться с нарушителями тишины. Тишина должна быть обеспечена с 22 до 9 часов. В ночное время допустимый уровень шума не должен превышать 45 децибел, в сравнении это выглядит как громкий разговор. Обычно замеры делают сотрудники департамента санитарно-эпидемиологического контроля. Если уровень шума ночью превышает 45 децибел, то ситуация регулируется уже законом. При этом отдельных законов, запрещающих то же строительство по ночам, в Казахстане нет.

Привлечь к административной ответственности, к примеру, строительные компании достаточно проблематично, поскольку есть строительное лобби, и некоторые пробелы на законодательном уровне способствуют тому. Вызвать полицию и оформить протокол - этого недостаточно. Необходимо измерить специальными приборами уровень шума, а СЭС ночами, как правило, не выезжает. У полиции соответствующие приборы отсутствуют, получается замкнутый круг. Полагаю, необходимо фиксировать все нарушения, делать сьемку, обращаться в полицию, писать претензии нарушителям, обращаться в уполномоченные органы, а после в суды, создавать общественный резонанс.

Важно вот что - и на это я хочу обратить внимание читателя. Деятельность, сопровождаемая повышенным шумом, осуществляется в дневное время и не должна превышать 8 часов в сутки. При этом нарушение установленных уровней шума в дневное время влечет ответственность по статье 425 КоАП "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". Согласно статье 701 КоАП полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях по статье 425 КоАП наделены государственные органы, осуществляющие контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В силу статьи 437 КоАП РК, нарушение тишины с 22 до 9 часов, в том числе проведение в жилище и вне его работ сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов в будние, с 23 до 10 часов в выходные и праздничные дни – влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (1 МРП – 3450 тенге).



То же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на физических лиц в размере 10, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 40, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 60, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП.

2. Что подходит под определения "неотложная необходимость", "препятствование нормальному отдыху и спокойствию физических лиц"?

- Неотложной необходимостью является, например, авария — лопнула труба отопления, сорвало кран, протечка батареи. В такой ситуации необходимы меры срочного реагирования независимо от времени суток, путем проведения ремонтных работ.

3. Как правильнее подойти к процедуре установления факта нарушения тишины?

- Советую сделать видеосъемку. Обязательно укажите во время сьемки адрес, время. Важно запечатлеть шум, запечатлеть самих нарушителей тишины. Сделайте замеры уровня шума с заключением эксперта. Для этого необходимо обратиться в государственную или частную лабораторию с соответствующей аккредитацией или в районное управление санитарно-эпидемиологического контроля по месту жительства. Можно также обратиться в полицию и вызвать участкового инспектора. Инспектор вправе рассматривать подобные дела об административных правонарушениях согласно п.2.ст.685 КоАП и налагать административные взыскания от имени органов внутренних дел РК.



