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Создатель популярной настольной игры "Колонизаторы" умер в возрасте 70 лет

основатель игры Catan Фото: Zakon.kz
Клаус Тойбер, создатель популярной настольной игры Catan ("Колонизаторы"), в которой игроки соревнуются в строительстве поселений на вымышленном острове, скончался после непродолжительной болезни, сообщает Zakon.kz.

Настольная игра, первоначально называвшаяся The Settlers of Catan и основанная на наборе шестиугольных плиток, доступна более чем на 40 языках. Во всем мире продали более десятка миллионов копий.

"С большой грустью и тяжелым сердцем семья Тойбер сообщает, что их любимый муж и отец Клаус Тойбер скончался в возрасте 70 лет 1 апреля 2023 года после непродолжительной и тяжелой болезни".Заявление семьи Тойбер 

Клаус Тойбер родился в июне 1952 года в немецком городе Рай-Брайтенбах. В 1980-х годах он работал зубным техником в окрестностях промышленного города Дармштадт, когда занялся разработкой настольных игр в своем подвале.

В многопользовательской игре участники используют пять ресурсов для строительства своих колоний, или поселений: шерсть, зерно, пиломатериалы, кирпич и руду.

Тойбер никогда не думал, что его игра станет настолько успешной. В 1998 году он оставил работу зубного техника. Игра стала семейным бизнесом.

В первые пять месяцев пандемии в 2020 году продажи игры резко возросли из-за повсеместного карантина.

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