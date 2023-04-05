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Башенный кран упал в Кокшетау, погиб рабочий

Башенный кран упал в Кокшетау, погиб рабочий Фото: polisia.kz
В Кокшетау 5 апреля упал башенный кран, погиб крановщик, сообщает Zakon.kz.

5 апреля в 11:50 в полицию поступило сообщение о том, что на территории строящегося дома по ул. Ауэзова произошло падение башенного крана.

"В результате происшествия скончался крановщик – 28-летний житель областного центра", – сообщили в пресс-службе ДП Кокшетау.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 УК РК. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В апреле 2022 года кран упал на жилой дом в Нур-Султане. 

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