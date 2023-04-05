Новый министр энергетики о тарифах: Они помогут справиться с изношенностью сетей

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев представил в Мажилисе Парламента РК проект Закона РК "О теплоэнергетике" с сопутствующими поправками, сообщает Zakon.kz

Первоначально законопроект "О теплоэнергетике" был подготовлен в августе 2022 года, но из-за произошедших аварий на объектах теплоэнергетики в конце прошлого года в Риддере и Экибастузе потребовались изменения в него еще до рассмотрения в законодательном собрании. В итоге документ все же был внесен в Мажилис РК 6 января 2023 года. Но поскольку затем нижняя палата была распущена, понадобилась нынешняя презентация перед депутатами Парламента РК VIII созыва.

Тем более, что вопрос надежного и бесперебойного функционирования теплоэнергетической отрасли имеет исключительную социально-политическую важность для Казахстана с его резко континентальным климатом и особенно суровой зимой.

"Нехватка дизельного топлива, перебои с электро- и газоснабжением, аварии на объектах теплоснабжения – все это свидетельствует о наличии серьезных проблем в энергетической сфере. И все они должны быть оперативно решены", — подчеркнул накануне премьер-министр Алихан Смаилов.

Новоиспеченный министр энергетики Алмасадам Саткалиев выступил с докладом перед депутатами Мажилиса, представителями государственных органов и энергетических предприятий.

Главный вопрос у общественности, которую представляют парламентарии, и экспертов: как будет решаться вопрос с тарифами? Или, если по-простому: за чей счет ТЭЦ будут работать давать людям тепло.

Именно с этим к министру после доклада и обратился Альберт Рау, заместитель председателя Мажилиса РК. Во время доклада Алмасадам Саткалиев обмолвился, что министерство хотело бы забрать себе тарифную политику.

"На каком основании? — спросил депутат. — Почему вы за счет тарифов решили закрыть накопившиеся проблемы?"

На что министр ответил дипломатично: "Тарифы должны быть социально ответственными... Но минимальные накрутки нужны. Мы предполагаем, что они помогут справиться с изношенностью сетей".

Впрочем, окончательного видения по тарифам у него нет: "Все будет еще обсуждаться в рабочих группах".

Вероятно, вокруг достижения этого компромисса: увеличить тарифы для населения, но не настолько, чтобы обострить социальную ситуацию, а недостающие средства привлечь из других источников — и будет вестись работа в рабочих группах.

Вот только вопрос, возможно ли с помощью этого компромисса привлечь 1,8 триллионов тенге, — а именно столько, по оценкам разработчиков, нужно для восстановления изношенных сетей — остался открытым.

Автор: Ольга Шишанова