Алмасадам Саткалиев сохранил должность министра энергетики, сообщает Zakon.kz.

"Назначить Саткалиева Алмасадама Майдановича Министром энергетики Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.

Саткалиев родился 31 октября 1970 года в Алматы.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета, Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета.

Трудовую деятельность начал в 1992 году в частном секторе.

С 1997 по 2001 гг. трудился менеджером, начальником департамента, управляющим директором, вице-президентом национальной компании "КазТрансОйл".

В 2001-2006 гг. - финансовый директор, вице-президент, первый вице-президент АО "KEGOC".

В 2006-2007 гг. работал руководителем группы по АО "KEGOC", директором по управлению электро-энергетическими активами АО "Самрук".

В 2007 г. назначен заместителем министра энергетики и минеральных ресурсов РК.

В 2007-2011 гг. занимал должности первого вице-президента, президента, председателя правления – президента АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "KEGOC".

В 2011-2012 гг. — управляющий директор АО "Самрук-Казына".

2012-2018 гг. — председатель правления АО "Самрук-Энерго".

В 2018-2021 гг. занимал должности заместителя председателя ОЮЛ "KAZENERGY", управляющего директора по управлению активами АО "Самрук-Казына".

В 2021-2023 гг. — председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына".

4 апреля 2023 года указом президента РК назначен министром энергетики РК.