"Вы идете против президента?" – сенатор обратился к представителю АЗРК

Сенатор Галиаскар Сарыбаев обвинил Агентство по защите и развитию конкуренции в саботаже поручений президента в части проверки ценообразования на авиабилеты, сообщает Zakon.kz.

Директор Департамента транспорта и связи АЗРК Нургуль Жаманова на заседании в Сенате Парламента рассказала, что ведомство штрафовало авиакомпанию Air Astana за необоснованное повышение цен.

"Размер штрафа в 2021 году – 4,8 млрд тенге, за 2022 – 1,9 млрд тенге. На сегодня ведутся судебные разбирательства, также совместно с КГА ведется работа по разработке правил динамического ценообразования на рынке авиаперевозок. В части ограничений применения программных обеспечений, которые учитывают высокий спрос на авиаперевозки". Нургуль Жаманова

Депутаты возмутились тем, что АЗРК, устанавливая необоснованное повышение цен авиакомпаниями, только штрафует их, при этом не требуя снижения этой цены.

"Почему вы не снизили цену, если вы зарегистрировали этот факт? Вы привлекли к ответственности только одного человека, но цена остается высокой. И это конкретно сказывается на наших потребителях, пассажирах. Авиабилеты достаточно дорогие. Даже нам достаточно дорого (летать. – Прим. ред.), а простому населению это действительно не по карману". Депутат Сената Амангельды Толамисов

Она ответила, что необоснованное повышение цены было зафиксировано в связи с применением топливного сбора.



"При этом законодательно топливный сбор предусмотрен, поэтому рекомендовано внести изменения в части его исключения из законодательства". Нургуль Жаманова

Другой сенатор Галиаскар Сарыбаев попросил ее сопоставить повышение цены на топливо и цены на авиабилеты.

"Повышение стоимости керосина все время волатильное. (...) В себестоимости предусмотрены затраты на топливо, но если по законодательству, это компенсация роста затрат в период действия тарифа, при расчете которого данный рост учесть не представлялось возможным. Если идет какой-то резкий рост – это компенсация". Нургуль Жаманова

В ответ на это Галиаскар Сарыбаев вскипел и потребовал от Нургуль Жамановой предоставить информацию о ценообразовании билетов полностью по каждому рейсу.

"В течение недели. И потом я выйду в прямой эфир во всех СМИ и буду говорить о 13% технических причин самолетов, которые не летают на сегодняшний день. За рубежом всего до 3%. Давайте. И какой скандал будет, вы понимаете? Когда вы с законом пришли, мы вас поддержали, все полностью, какие изменения хотели, мы все сделали, а вы что сейчас делаете? Говорим о новом Казахстане, а наоборот получается, все говорят: "Раньше было лучше, сегодня плохо". Это саботаж? Или специально делается против президента? В течение недели я жду ответа". Галиаскар Сарыбаев

Также на этом заседании вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Ыдырысов рассказал, почему авиабилеты дорого обходятся казахстанцам.