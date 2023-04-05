Почему в Казахстане дорогие авиабилеты
Фото: Zakon.kz
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Ыдырысов 5 апреля в Мажилисе рассказал, из чего складывается цена на авиабилеты, и почему они сегодня обходятся недешево казахстанцам, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что стоимость билетов согласно международной практике не регулируется. Применяется рыночный механизм ценообразования – спрос и предложение.
Алмаз Ыдырысов перечислил компоненты, которые входят в структуру стоимости авиабилетов:
- затраты на топливо (32%);
- эксплуатационные расходы (18%);
- лизинг воздушного судна (18%);
- аэропортовое обслуживание (13%);
- фонд оплаты труда (6 %).
"Дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость являются одним из основных сдерживающих факторов развития гражданской авиации в стране и влияющих на ценообразование. Так, в 2022 году наблюдался дисбаланс между выработкой НПЗ (648 тыс. тонн) и потреблением (806 тыс. тонн) на 19%. Следует отметить, что порядка 80% расходов авиакомпаний ведутся в иностранной валюте – покупка или лизинг ВС, покупка запчастей и т.д. При этом около 80% дохода авиакомпании получают в тенге. В связи с чем для покрытия своих расходов авиакомпаниям приходится корректировать стоимость билетов ввиду давления валютного курса". Алмаз Ыдырысов
В то же время, если
авиакомпания необоснованно завысила цены, в соответствии с Предпринимательским кодексом РК, АЗРК РК применяются меры
антимонопольного реагирования.
"Например, в прошлом году Главной транспортной прокуратурой совместно с АЗРК РК проведена проверка казахстанских авиакомпаний на факт применения принципа динамического ценообразования. По итогам было дано соответствующее предписание. В этой части ведется работа по разработке нормативного правового акта, регулирующего принцип динамического ценообразования".Алмаз Ыдырысов
Ранее туроператоры жаловались на авиаперевозчиков и обвиняли их в спекуляции ценами на авиабилеты.
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