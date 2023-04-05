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Почему в Казахстане дорогие авиабилеты

Почему в Казахстане дорогие авиабилеты Фото: Zakon.kz
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Ыдырысов 5 апреля в Мажилисе рассказал, из чего складывается цена на авиабилеты, и почему они сегодня обходятся недешево казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что стоимость билетов согласно международной практике не регулируется. Применяется рыночный механизм ценообразования – спрос и предложение.

Алмаз Ыдырысов перечислил компоненты, которые входят в структуру стоимости авиабилетов:

  • затраты на топливо (32%);
  • эксплуатационные расходы (18%);
  • лизинг воздушного судна (18%);
  • аэропортовое обслуживание (13%);
  • фонд оплаты труда (6 %).
"Дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость являются одним из основных сдерживающих факторов развития гражданской авиации в стране и влияющих на ценообразование. Так, в 2022 году наблюдался дисбаланс между выработкой НПЗ (648 тыс. тонн) и потреблением (806 тыс. тонн) на 19%. Следует отметить, что порядка 80% расходов авиакомпаний ведутся в иностранной валюте – покупка или лизинг ВС, покупка запчастей и т.д. При этом около 80% дохода авиакомпании получают в тенге. В связи с чем для покрытия своих расходов авиакомпаниям приходится корректировать стоимость билетов ввиду давления валютного курса". Алмаз Ыдырысов

В то же время, если авиакомпания необоснованно завысила цены, в соответствии с Предпринимательским кодексом РК, АЗРК РК применяются меры антимонопольного реагирования.

"Например, в прошлом году Главной транспортной прокуратурой совместно с АЗРК РК проведена проверка казахстанских авиакомпаний на факт применения принципа динамического ценообразования. По итогам было дано соответствующее предписание. В этой части ведется работа по разработке нормативного правового акта, регулирующего принцип динамического ценообразования".Алмаз Ыдырысов

Ранее туроператоры жаловались на авиаперевозчиков и обвиняли их в спекуляции ценами на авиабилеты.

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