Почему в Казахстане дорогие авиабилеты

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Ыдырысов 5 апреля в Мажилисе рассказал, из чего складывается цена на авиабилеты, и почему они сегодня обходятся недешево казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что стоимость билетов согласно международной практике не регулируется. Применяется рыночный механизм ценообразования – спрос и предложение.

Алмаз Ыдырысов перечислил компоненты, которые входят в структуру стоимости авиабилетов:

затраты на топливо (32%);

эксплуатационные расходы (18%);

лизинг воздушного судна (18%);

аэропортовое обслуживание (13%);

фонд оплаты труда (6 %).

"Дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость являются одним из основных сдерживающих факторов развития гражданской авиации в стране и влияющих на ценообразование. Так, в 2022 году наблюдался дисбаланс между выработкой НПЗ (648 тыс. тонн) и потреблением (806 тыс. тонн) на 19%. Следует отметить, что порядка 80% расходов авиакомпаний ведутся в иностранной валюте – покупка или лизинг ВС, покупка запчастей и т.д. При этом около 80% дохода авиакомпании получают в тенге. В связи с чем для покрытия своих расходов авиакомпаниям приходится корректировать стоимость билетов ввиду давления валютного курса". Алмаз Ыдырысов

В то же время, если авиакомпания необоснованно завысила цены, в соответствии с Предпринимательским кодексом РК, АЗРК РК применяются меры антимонопольного реагирования.



"Например, в прошлом году Главной транспортной прокуратурой совместно с АЗРК РК проведена проверка казахстанских авиакомпаний на факт применения принципа динамического ценообразования. По итогам было дано соответствующее предписание. В этой части ведется работа по разработке нормативного правового акта, регулирующего принцип динамического ценообразования". Алмаз Ыдырысов

Ранее туроператоры жаловались на авиаперевозчиков и обвиняли их в спекуляции ценами на авиабилеты.