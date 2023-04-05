Профицит платежного баланса РК составил 8,5 млрд долларов в 2022 году – Нацбанк

Текущий счет платежного баланса в 2022 году, скорректированный на временной лаг по экспорту нефти, сложился с профицитом и составил 8,5 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя председателя Национального банка РК Акылжана Баймагамбетова, это первый профицит за последние девять лет.

"Причины положительного сальдо текущего счета остаются неизменными – высокие цены на сырье. В частности, стоимость нефти около 100 долларов за баррель задавала такт положительной динамике платежного баланса, как и девять лет назад, так и в минувшем году". Акылжан Баймагамбетов

Примечательно, что Нацбанк впервые опубликовал данные с корректировкой на временной лаг в статистике по экспорту нефти. Существование временного лага регулятор обнаружил в период высокой волатильности цен на нефть в 2020 году.

По словам Баймагамбетова, средняя доля нефти в экспорте исторически остается высокой и составляет около 60%. Ее несвоевременное отражение в статистике международной торговли приводит к искажению всех макроэкономических показателей, которые учитывают в себе таможенные данные по экспорту нефти.

Подчеркивается, что искажение макроэкономических показателей за счет экспорта нефти особенно усиливается в периоды высокой волатильности мировых цен на "черное золото".

"В среднесрочной перспективе ожидается, что текущий счет будет постепенно переходить из зоны профицита предыдущего года в зону дефицита к концу 2025 года. Ожидаемое сокращение профицита текущего счета будет обусловлено прогнозным снижением цен на сырьевые товары и стабильно высоким ростом спроса на импорт", – комментирует Акылжан Баймагамбетов.

Согласно данным Нацбанка, уровни экспорта, несмотря на прогнозное снижение цен на нефть, будут поддержаны увеличением объемов ее добычи на крупных месторождениях. При этом импорт товаров будет расти за счет стабильно высокого спроса населения и бизнеса, а также фискальных стимулов.

"В результате, по оценкам Национального банка, по базовому сценарию профицит текущего счета с учетом корректировки на временной лаг в статистике экспорта нефти сократится с 8,5 млрд долл. США в 2022 году до 2,2 млрд долларов в 2023 году". Акылжан Баймагамбетов

В Нацбанке сообщили, что в мартовском Докладе о денежно-кредитной политике уже были опубликованы первые оценки по скорректированному текущему счету платежного баланса. Документ включал предварительные фактические данные до 2022 года и прогнозные на 2023-2025 годы.