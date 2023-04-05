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Законодательство РК

В Казахстане приостановлен прием документов по легализации иностранных авто

Сбой произошел в спецЦОНах Казахстана Фото: Zakon.kz
В Казахстане в специализированных центрах обслуживания населения (спецЦОН) 5 апреля 2023 года произошел сбой, сообщает Zakon.kz.

В редакцию обратились казахстанцы из различных регионов страны, которые сообщили, что не смогли получить нужные им услуги в спецЦОНах.

"В связи с некорректной работоспособностью информационной системы по регистрации транспортных средств МВД РК по Казахстану временно приостановлен прием документов по легализации иностранных авто в спецЦОНах", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

В госкорпорации заверили, что ответственные службы работают над восстановлением работоспособности системы.

"О возобновлении приема в спецЦОНах будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

24 февраля 2023 года в МВД ответили на ряд вопросов, касающихся легализации автомобилей, ввезенных в Казахстан.

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