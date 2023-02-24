В МВД ответили на вопросы о легализации авто

На ряд вопросов, касающихся легализации автомобилей, ввезенных в Казахстан, ответил и.о. председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев, сообщает Zakon.kz.

Какие изменения для легализации авто внесены на законодательном уровне?

"Эти изменения касались установления ставки сбора за первичную регистрацию легализуемых автомобилей в размере 200 тысяч тенге и отмены уплаты утилизационного платежа. Кроме того, утверждены Правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию страны до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от расширенных обязательств производителей (импортеров). Правила введены в действие с 23 января, и с этой даты мы приступили к легализации иностранных автомобилей".

Какие документы необходимо предоставить для легализации автомобилей?

Для легализации граждане предоставляют:

заявление;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

регистрационный документ на транспортное средство;

документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Какие основные требования к легализуемым автомобилям?

Легализуемый автомобиль должен соответствовать следующим требованиям:

ввезен на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года;

не находится в розыске;

снят с государственного учета по месту прежней регистрации в другом государстве;

прошел таможенную очистку.

Какие результаты первого месяца легализации иностранных автомобилей?

"С 23 января по 22 февраля легализовано более 40 тысяч транспортных средств. Еще свыше 85 тысяч единиц автотранспорта прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации. То есть за один месяц свыше 125 тысяч автомобилей мы легализовали и допустили к легализации".

Как решается вопрос по снятию автомобилей с учета в другой стране?

"Правительством и МВД Республики Казахстан были направлены соответствующие письма компетентным органам Российской Федерации, Кыргызстана и Армении о рассмотрении возможности снятия с учета автомобилей по запросу МВД Казахстана без необходимости посещения нашими гражданами страны регистрации и предоставления транспортного средства. Однако официальные органы Кыргызстана и Армении предоставили ответы о невозможности снятия с учета автомобилей в дистанционном формате, необходимо личное присутствие владельца или представителя владельца в регистрационном органе. Мы не можем нарушать эти требования".

Как решается вопрос по так называемым "автоконструкторам", то есть ввезенным в страну как автозапчасти?

"В процессе легализации были установлены автомобили, ввезенные в страну под видом запасных частей. Данные автомобили не проходили таможенную очистку и проверку на соответствие требованиям безопасности. Вместе с тем, принимая во внимание положение наших граждан, которые приобрели эти автомобили, сейчас государственными органами вырабатываются механизмы их первичной регистрации в Казахстане. Решение о том, что такие автомобили будут допущены к легализации, уже принято".

Возможна ли легализация автомобилей на основании одного страхового полиса? Что вы скажете по поводу продления ввоза автомобилей для их легализации?

"Регистрация автомобилей по страховым полисам недопустима, так как вопросы приобретения движимого имущества в собственность регламентируются гражданским законодательством. В соответствии со статьей 235 Гражданского кодекса РК право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. По продлению сроков, предусмотренных для ввоза иностранных автомобилей, с целью их дальнейшей легализации считаем также нецелесообразным, так как данные меры повлекут новую волну неконтролируемого ввоза в страну иностранных автомобилей. Граждане были предупреждены, что легализация носит разовый характер и впредь будут приняты решительные меры".

Казахстанские автовладельцы получили возможность узаконить своих "ласточек", ввезенных в страну обходными путями до 1 сентября 2022 года. Zakon.kz узнал, насколько быстро казахстанцы справляются с алгоритмом легализации в разных регионах страны.