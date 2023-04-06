В Актобе мужчине вынесли приговор за ложное сообщение о бомбе на ж/д станции

Транспортными полицейскими установлен и задержан 33-летний житель Актюбинской области, которой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о заложенной бомбе в здании пункта обслуживания пассажиров на станции Шубаркудук, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДП региона, в результате проверки выяснилось, что взрывных устройств на месте не было.

"Темирский районний суд Актюбинской области приговорил правонарушителя к 2 годам 6 месяцам лишения свободы и обязал оплатить расходы за ложный вызов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что статья 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишением свободы. Кроме того, лжетеррористы по решению суда оплачивают в полном объеме расходы за ложный вызов на место происшествия оперативных служб реагирования.

Ранее, февраля, в Алматы экстренные службы города проверили шесть зданий в связи с ложным сообщением о взрывных устройствах.