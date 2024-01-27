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Подростка приговорили к сроку в СКО за ложное сообщение о бомбе

Подростка приговорили к сроку в СКО за ложное сообщение о бомбе Фото: Zakon.kz
В суде Петропавловска завершился судебный процесс по делу 16-летнего подростка, который осенью прошлого года сообщил о бомбе в одном из торговых центров города, сообщает Zakon.kz.

По решению суда подростка признали виновным в ложном сообщении о взрывном устройстве. Его приговорили к 1,5 года ограничения свободы, передает Qazaqstan Media.

Как сказано в материалах дела, в октябре прошлого года юноша позвонил в полицию и заявил, что в одном из торгово-развлекательных центров Петропавловска заложена бомба. На вызов экстренно выехали спецслужбы, взрывное устройство не обнаружили, а подростка вычислили по горячим следам. Как оказалось, в момент обращения в полицию он был пьян.

Ранее стало известно, что пьяный житель поселка в Кызылординской области после ссоры с матерью заявил о том, что у него дома заложена бомба. Похожий случай произошел в Карагандинской области, где школьник "заминировал" Дом культуры ради шутки.

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Мария Мельникова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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