Розовое полнолуние: уже сегодня земляне смогут увидеть неповторимое явление

В четверг в 07:37 по московскому времени, а по нашему в 10:37 любители астрономии смогут наблюдать пик розового полнолуния, сообщает Zakon.kz

По информации "Московского планетария" известно, что Луна меняет свой вид. Сама она не излучает света, поэтому на небе видна только освещенная Солнцем её поверхность - дневная сторона. Солнце всегда освещает одно полушарие Луны, но мы, находясь на Земле, видим разную фазу в зависимости от взаимного положения Луны, Земли и Солнца. Перемещаясь по небу с запада на восток, Луна за месяц догоняет и перегоняет Солнце. При этом происходит смена лунных фаз – новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть.

Название "Розовая Луна" придумали индейцы Северной Америки. Они назвали полнолуние в апреле на честь цветка - шиловидного флокса, который распускается как раз в это время. Но сама Луна к розовому цвету не имеет никакого отношения - она будет вполне обычной.

Интересно, что китайцы называют этот период Пионовая Луна, кельты - Луна Роста, чероки - Цветочная Луна, а в Южном полушарии - Урожайная Луна.



Розовое полнолуние - первое после весеннего равноденствия, поэтому его еще называют Пасхальным. Западные христиане отмечают Пасху в первое воскресенье после полнолуния - 9 апреля. Православные отмечают 16 апреля – также рассчитывают от первого полнолуния после равноденствия, но уже по юлианскому календарю.

Астрологи говорят, что период полнолуния в Весах продолжается с 4 по 8 апреля 2023 года.

Полнолуние дает шанс в оценить события и достижения, а также приносит новые идеи, которые в последующем нужно будет реализовать в жизни.



В полнолуние можно найти точку равновесия в своей материальной и эмоциональной жизни, гармонизировать поток мыслей и идей, перераспределить свою энергию на те дела, которые вдохновляют и приведут вас к позитивным переменам.



Полнолуние также дает возможность освободиться от чего-то назойливого и того, что давно мешает, как в характере, так и в жизни.



Полнолуние в апреле будет проходить на оси Овен — Весы, поэтому его энергетика наполнена жизнеутверждающими принципами и желаниями воплотить в жизнь амбиции и мечты, а также свои лидерские качества.

Что можно делать в полнолуние

В день полнолуния астрологи советуют поразмышлять о жизни. В полнолуние можно:

строить планы и выбирать новые сценарии;

помириться с тем, с кем в ссоре;

попробовать что-то создать - рисовать, писать стихи, в это время открываются новые способности;

посвятить время телу и душе - например, начать похудение или медитации.

Важно в это время также держать в чистоте свои мысли - помните, что их цвет задает цвет вашей жизни, а полная Луна только усиливает их энергетику.

Чего нельзя делать на полнолуние

Полнолуние сильно влияет на человека помимо его воли - это нужно учитывать и быть предельно осторожным в это время. Чтобы избежать неприятностей, в период полной Луны не нужно:

с кем-либо конфликтовать - держите под контролем сферу общения, уберите агрессию и будьте более сдержанны;

из этих же соображений не следует выяснять отношений и принимать важные решения;

начинать новую работу;

занимать деньги и оформлять кредиты;

переедать и злоупотреблять вредными привычками;

устраивать праздники и свадьбы.

Лучше всего на период полнолуния постараться удалиться от всех возможных провокаций и переждать это время в укромном уголке.

Приметы на полнолуние