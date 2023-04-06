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В крупных городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В крупных городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Синоптики сообщили, что 6 апреля в четверг неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Караганда, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Атырау, Актобе, Актау, Алматы и Астана, сообщает Zakon.kz

 Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). 

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что что в ближайшие три дня на севере Казахстана ожидается резкое похолодание, а на юге – сильные дожди.

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Елена Вебер
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