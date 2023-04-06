Токаев освободил от должности замминистра обороны

Бауржан Тортаев освобожден от должности заместителя министра обороны Казахстана. Соответствующее распоряжение 6 апреля 2023 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

"Распоряжением главы государства Тортаев Бауржан Кадырович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении Акорды.

Бауржан Тортаев родился 18 сентября 1967 года в Семипалатинске (ныне Семей). В 1991 году окончил Московский институт управления (МИУ), Государственную академию управления им. Серго Орджоникидзе (ГАУ) по специальности "Инженер-экономист".

Трудовую деятельность начал с должности специалиста информационно-справочного центра Семипалатинской товарно-сырьевой биржи (08.1991-08.1992). В разные годы работал зампредседателя Агентства РК по статистике (09.2002-2008); директором Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (02.2008-03.2010); директором Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономического развития и торговли РК (03.2010-2011); замзаведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК (2014-04.2017); ответственным секретарем Министерства финансов РК (04.2017-22.03.2019).

Должность замминистра обороны РК занимал с апреля 2019 года.