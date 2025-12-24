#Казахстан в сравнении
События

Серика Бурамбаева освободили от должности замминистра обороны

Серик Бурамбаев, МО РК, Токаев , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 18:26 Фото: Министерство обороны РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 декабря освободил Серика Бурамбаева от должности заместителя министра обороны, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Акорде. Эту должность он занимал с августа 2025 года.

"Распоряжением главы государства Бурамбаев Серик Жаксигалиевич освобожден от должности заместителя министра обороны республики", – говорится в сообщении.

Серик Бурамбаев родился в 1969 году. Окончил:

  • Киевское высшее военно-морское политическое училище в 1990 г.
  • Военный университет МО РФ в 2007 г.
  • Адъюнктуру Военного университета МО РФ в 2010 г. (заочно).
  • Академические курсы при Национальном университете обороны в 2015 г.
  • Имеет ученую степень доктор PhD.

С 1990 по 1992 год проходил воинскую службу в войсковых частях Краснознаменной Каспийской флотилии; с 1992 по 2004 год – воинскую службу в местных органах военного управления.

В разные годы служил старшим офицером Управления командующего войсками РгК "Запад"; заместителем начальника института по воспитательной и социально-правовой работе, заместителем начальника института – начальником штаба Военно-морского института; первым заместителем главнокомандующего – начальником главного штаба Военно-морских сил ВС РК; начальником Департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба ВС РК.

С июля 2022 по февраль 2023 года – начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны Республики Казахстан.

С февраля 2023 по июнь 2024 года – начальник Департамента территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба ВС РК

С 25 июня 2024 года был главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных сил Республики Казахстан.

Ранее Рустам Баялиев освобожден от должности заведующего отделом мониторинга регионального развития Администрации президента.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
