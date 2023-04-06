Как пожарить шашлык, чтобы не устроить пожар и не получить штраф

В Казахстане начался период активного отдыха и шашлыков. Как правило, именно в это время увеличивается количество загораний травы и степной зоны. В ДЧС Восточно-Казахстанской области рассказали о мерах предосторожности при обращении с огнем, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС, официально начат пожароопасный период. Пожарные переходят на усиленный вариант несения службы. Выезд на ликвидацию в сутки достигает порядка 20 раз. Горит трава на открытой территории, в степи, и особое опасение у пожарных вызывают загорания на территории дачных участков, которые в апреле месяце происходят практически ежедневно.

Причиной чаще всего становится неосторожное обращение с огнем, а именно – оставленные без присмотра костры, непотушенные окурки от сигарет, палы травы и небезопасно установленные мангалы.

Как отмечают специалисты ДЧС ВКО, закон жарить шашлык не запрещает, однако делать это необходимо с соблюдением правил пожарной безопасности:

использовать мангалы можно только на специально отведенных площадках, очищенных от горючего мусора. Соблюдать расстояние от сооружений и зданий. Оно должно быть не менее 10 м;

не использовать для розжига бензин или другую легковоспламеняющуюся жидкость;

разведя огонь в мангале, не оставлять его без присмотра;

ни в коем случае не разводить костер в ветреную погоду;

имейте поблизости первичные средства пожаротушения: бочку с водой, огнетушитель;

по окончании обязательно затушите костер и накройте мангал крышкой.

В ДЧС также рассказали, в каких местах запрещено жарить шашлык и можно получить за это штраф:

в местах с сухой растительностью, под кронами деревьев;

под навесами, выполненными из горючих материалов;

на балконах, крышах и дворах многоквартирных жилых домов;

на террасах, верандах частных домов и дачных участков;

в парках, в лесу вне специально оборудованных для использования мангалов площадок;

на территории гаражных кооперативов;

на землях общего пользования населенных пунктов без наличия специально оборудованной площадки.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность:

по статье 336 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" предусмотрен штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге);

по статье 410 КОАП – предупреждение или штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге);

по части 2 статьи 204 Уголовного кодекса РК ("Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иным источником повышенной опасности либо повлекшее тяжкие последствия или причинившее особо крупный ущерб") – штраф в размере до 2000 МРП (6 900 000 тенге) либо исправительные работы, либо ограничением свободы на срок до двух лет.

В ДЧС ВКО напомнили, что в пожароопасный период территории населенных пунктов, организаций необходимо очищать от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы. Разведение костров, сжигание отходов и тары осуществляются на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений, в специальной железной емкости под присмотром и в безветренную погоду, при наличии средств пожаротушения

При пожаре нужно звонить по номерам "101" или "112".



