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Общество

Выяснилось, где жители Актау могут пожарить шашлык без штрафа

Еда, мясо, природа, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 02:20 Фото: pexels
В преддверии сезона пикников пресс-службы полиции и ДЧС Актау рассказали, где в черте города можно безопасно жарить шашлык или разводить костер, не нарушая закон и не рискуя получить штраф, сообщает Zakon.kz.

Редакция Lada.kz обратилась в департамент полиции региона и ДЧС области с просьбой разъяснить вопросы, актуальные в сезон пикников.

В пресс-службе полиции региона сообщили, что жителям Актау запрещено жарить шашлык и разводить костры как в черте города, так и за его пределами, за исключением специально отведенных для этого мест.

В некоторых городах оборудованы специально предназначенные для этого площадки, оснащенные мангалами, беседками и навесами. В таких местах можно использовать свой мангал, угли и продукты, но важно соблюдать правила пожарной безопасности. Такие места должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

По информации ДЧС, жарить шашлык можно на территории частного дома, но при соблюдении следующих условий:

  • мангал должен быть установлен на расстоянии не менее 10 метров от жилых зданий и хозяйственных построек;
  • обязательно наличие огнетушителя (объемом не менее 2 кг) или емкости с водой объемом не менее 10 литров;
  • мангал не должен располагаться на сухой траве, под деревьями или навесами, выполненными из горючих материалов.

На вопрос о том, существуют ли ограничения на разведение костров в степных зонах и на природных территориях, в ДЧС региона ответили следующее:

"Запрещено разведение костров в степных зонах, особенно в условиях жаркой и сухой погоды, из-за повышенного риска степных пожаров. Это особенно актуально для таких природных территорий, как Айракты и Ыбыксай. В некоторых случаях можно разводить костры только в специально отведенных местах, оборудованных для этого. Важно соблюдать дистанцию от степных массивов, водоемов и строений", – заявили в ведомстве.

Что касается разведения костров в парках и скверах, огнеборцы заявляют: это категорически запрещено.

Ранее сообщалось, что жителей Усть-Каменогорска штрафуют за разведение костров и использование мангалов.

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Аксинья Титова
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