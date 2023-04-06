Как вернуть ошибочный перевод на платежную карту

Ошибки при переводе денег на платежные карточки – не такая уж редкость. Отправитель денег неправильно набрал цифры в мобильном приложении – и деньги ушли не тому получателю, которому предназначался перевод.

Легко ли вернуть ошибочно перечисленные деньги? Какие подводные камни могут быть при возврате денег?

Перевод по ошибке отправителя

Ситуации с ошибочным перечислением возникают, когда отправитель допускает ошибку в номере телефона получателя перевода или указывает ошибочно реквизиты другого лица из перечня ранее совершенных переводов.

Теоретически может возникнуть ошибка и при вводе 16-ти значного номера банковской карты получателя –при вводе вручную длинного номера всегда есть риск случайной замены одной из цифр номера на другую. Однако перевод денег по такой ошибке практически невозможен благодаря применяемому платежными системами так называемого "алгоритма Луна" – математической методике, позволяющей найти практически любую ошибку, связанную со случайным искажением одной из цифр. Алгоритм незамедлительно выявляет ошибку и делает такой перевод невозможным.

Итак, предположим отправитель ввел неверные цифры номера телефона и деньги ушли не тому получателю.

Условно назовем такой перевод ошибочным, хотя, строго говоря, в законе нет такого понятия, как "ошибочный перевод". Есть понятия "несанкционированный платеж" (ст. 56 Закона "О платежах и платежных системах"), "ошибочное указание" (п.2 ст. 57 Закона "О платежах и платежных системах").

Важно разобраться, подпадает ли рассматриваемый нами случай под несанкционированный платеж и ошибочное указание или нет. Почему это так важно? Дело в том, что от этого зависит, обязан ли будет банк вернуть ошибочно переведенные деньги либо банк за это ответственности не несет и отправителю денег придется самостоятельно взыскивать с получателя ошибочно переведенную сумму.

Если перевод денег является несанкционированным или осущественным по ошибочному указанию, то отправитель вправе потребовать от банка списания суммы со счета получателя и возврата ее отправителю денег.

Если же мы признаем, что ошибочный перевод не является несанкционированным или переводом по ошибочному указанию, то к банку никаких претензий предъявлено быть не может; банк в таком случае не обязан списывать деньги со счета получателя и возвращать ошибочно зачисленную сумму; отправителю денег придется самостоятельно решать вопрос возврата денег с бенефициаром.

С уверенностью можно сказать, что ситуация с переводом денег по неправильно набранному номеру телефона или карты не подпадает ни под несанкционированный платеж, ни под ошибочное указание.

Так, ошибочный перевод нельзя считать несанкционированным платежом, поскольку он совершен все же лицом, полномочным его осуществить.

Нельзя также считать его как совершенным по ошибочному указанию, поскольку перевод поступил по тем реквизитам, которые сам отправитель денег ввел в мобильном приложении.

Ошибочное указание имеет место, например, в ситуации, когда отправитель дает одни реквизиты, но в силу технического сбоя в банке деньги направляются по другим реквизитам. Однако в ситуации, когда сам отправитель денег неверно набрал реквизиты получателя и деньги поступили именно по этим реквизитам, с точки зрения закона это не ошибочное указание.

Таким образом, по переводу по реквизитам, ошибочно набранным самим отправителем, у банка не возникает обязанности вернуть деньги отправителю. Банк выполнил указание надлежащим образом - зачислил деньги туда, куда указал сам отправитель денег.

Неосновательное обогащение

Нет никаких сомнений в том, что получатель ошибочного перевода обязан вернуть деньги отправителю. Основание - обязательство из неосновательного обогащения (ст. 953 ГК). Тот, кто приобрел имущество за счет другого лица без установленных законодательством или сделкой оснований, обязан вернуть последнему такое имущество.

При ошибочном переводе бенефициар получает деньги без достаточных оснований. Другими словами, он получил деньги по переводу ни за что. Возможно, он даже не знаком с отправителем. В обязательстве по неосновательному обогащению отправитель денег выступает потерпевшим, а получатель ошибочного перевода – неосновательно обогатившимся.

На сумму неосновательного обогащения начисляется сумма неустойки за пользование чужими деньгами (ч.2 ст. 958 ГК РК). Размер неустойки исчисляется, исходя из базовой ставки Национального банка Республики Казахстан, с того дня, когда неосновательно обогатившийся узнал или должен был узнать о неосновательном обогащении (сейчас базовая ставка составляет 16,75%).

Иначе говоря, получатель ошибочного перевода не только обязан вернуть сумму перевода, но и выплатить проценты за пользование чужими деньгами. Начисление процентов пойдет со дня, когда ему стало известно о поступлении ошибочного перевода (сообщил об этом банк или отправитель денег) либо должно было стать известно об ошибочном поступлении (например, получатель получил выписку по операциям по своей карте, но не обратил внимание на ошибочное поступление на счет).

Возврат – дело добровольное

Как только отправитель ошибочного перевода обнаружит, что он перевел деньги не тому лицу, ему следует как можно быстрее оповестить об этом банк и, по возможности, получателя ошибочного перевода.

Отправителю следует просить банк связаться с получателем денег и сообщить об ошибочности перевода. Многие банки так и поступают – сообщают получателю о поступлении информации об ошибочности перевода и предлагают осуществить возврат, если получатель согласен с ошибочностью поступления. Но если бенефициар не согласен с добровольным возвратом, банк не вправе принудительно изъять деньги и вернуть их отправителю.

В мобильных приложениях некоторых банков реализована функция направления сообщения получателю об ошибочности перевода. Отправитель, обнаружив, что он ошибочно кому-то направил перевод, через мобильное приложение направляет получателю сообщение, которым предлагается вернуть ошибочный перевод.

Тут важно подчеркнуть, что в сообщении лишь предлагается вернуть деньги; возвращать добровольно или нет - полностью зависит от получателя. Добросовестный вернет, а вот недобросовестный может и отказать в возврате. Тогда у потерпевшего не остается другого выхода, кроме как добиваться возврата через суд.

Банк сам не вернет

Кстати, обращаясь к банку об ошибочности перевода, не следует тешить себя иллюзией, что удастся уговорить банк вернуть ваши деньги. Банк откажет, ведь вернуть – это значит отменить операцию по переводу денег и списать деньги со счета получателя без согласия последнего. Но этого сделать банк не вправе, если деньги уже поступили на счет получателя – операция по переводу денег уже завершена.

И это совершенно разумно. Почему? Представьте, что вы продаете товар, покупатель рассчитался с вами банковской картой, деньги поступили на ваш счет, вы передали товар. Но потом вдруг покупатель заявляет своему банку об ошибочном переводе, настаивая на возврате перечисленных вам денег. Представьте, что банк, поверив покупателю на слово, снимет деньги с вашего счета и вернет их отправителю. Вы остаетесь без денег и товара.

Согласитесь, что такого допускать нельзя. Во избежание злоупотреблений недобросовестными отправителями денег закон поэтому запрещает банкам в подобных ситуациях осуществлять самостоятельный возврат уже уплаченных денег без согласия получателя перевода.

Кому предъявлять иск?

Итак, предположим, получатель денег извещен об ошибочности перевода, но не спешит с возвратом либо вовсе отказывается добровольно вернуть неосновательно полученное. Отправителю денег остается одно – обратиться в суд с иском о взыскании денег.

Но отправитель сталкивается с неожиданным препятствием – ему неизвестны реквизиты получателя-ответчика. Нет ни ФИО, ни ИИН, ни места жительства. Без них невозможно оформить и подать иск.

Казалось бы, какая проблема – запросить у банка? Банк-то точно знает, кому ушел ошибочный перевод.

Однако банки отказывают в предоставлении таких сведений, ссылаясь на банковскую тайну: мол, мы не вправе раскрывать своего клиента – получателя денег без его согласия.

В итоге отправитель денег, хотя и имеет юридически право взыскать сумму неосновательного обогащения с получателя ошибочного перевода, но фактически реализовать его не может – он не знает, к кому предъявлять иск.

Практикующие юристы из этой тупиковой ситуации предлагают такой выход: предъявить отправителю денег иск к банку о возврате ошибочного перевода; в ходе рассмотрения дела ходатайствовать перед судом об истребовании информации о деталях совершенной операции по ошибочному переводу. Получив нужные сведения о получателе (банк не откажет ведь требованию суда), отправитель может отозвать иск к банку и предъявить уже новый иск к получателю ошибочного перевода (благо, истец уже будет располагать данными об ответчике, необходимыми для оформления иска).

Либо, как вариант, можно просить суд привлечь к участию в деле получателя ошибочного перевода как надлежащего ответчика (возможно, суд это сделает по своей инициативе).

Предложение сводится, таким образом, в предъявлении заведомо необоснованного иска к банку в целях получения необходимой информации о бенефициаре – будущем ответчике.

Описанный путь довольно сложен и, к сожалению, не гарантирует достижения желаемого для отправителя результата. Суд может отказать в удовлетворении ходатайства о предоставлении сведений о получателе (он ведь еще не сторона в деле), да еще и отказать в иске к банку (что наверняка, поскольку, как указывалось выше, у банка нет обязанности по возврату ошибочного перевода – он точно исполнил указание отправителя денег).

Некоторые юристы советуют вариант еще жестче – обратиться с заявлением в правоохранительные органы: вот, мол, пропали деньги, неизвестные не возвращают и т.п. По их мысли, правоохранительные органы истребуют объяснительную от банка, а заявитель вправе ознакомиться с материалами доследственной проверки. Из объяснительной банка и можно будет узнать информацию о получателе ошибочного перевода.

Этот крайне сомнительный вариант опять-таки преследует ту же цель – заполучить сведения о будущем ответчике в гражданском деле (отрицательная перспектива уголовного дела очевидна).

Это не банковская тайна!

Как видно, обстоятельства вынуждают отправителя ошибочного перевода делать массу движений, лишь бы добыть ответ на простой вопрос – кто же получил по ошибке его деньги.

Все значительно упростилось, если банк сразу по требованию отправителя предоставил бы сведения о получателе ошибочного перевода. Банку достаточно лишь убедиться в том, что перевод действительно осуществлен и заявитель действительно является отправителем денег. Но, как выше упоминалось, мы упираемся в отказы банков со ссылкой на банковскую тайну.

На мой взгляд, отказы банков в предоставлении отправителю денег сведений о получателе более чем спорны.

Во-первых, согласно ч.1 ст. 750 ГК банк обязан предоставлять клиенту по его требованию информацию о произведенных операциях. Очевидно, что в состав информации о произведенной операции по переводу денег входит информация о всех этапах операции, вплоть до ее завершения. Поскольку перевод денег считается завершенным с момента зачисления денег на счет бенефициара (п.3 ст. 55 Закона "О платежах и платежных системах"), то информация о произведенной операции по переводу денег должна включать в себя информацию о зачислении денег на счет бенефициара. Иными словами, клиент – отправитель денег имеет полное право требовать от банка предоставления информации о том, кому и куда были зачислены деньги по его переводу. Гражданский кодекс обязывает банк предоставить такую информацию отправителю денег. Следовательно, сведения о получателе ошибочного перевода не могут составлять банковскую тайну для отправителя денег.

Во-вторых, практика отказов в предоставлении сведений о получателе ошибочных переводов ограничивает возможности отправителя на судебную защиту своих прав. Нет смысла создавать препятствия реализации права на защиту имущественных прав потерпевшего, вынуждая последнего изощряться в способах получения необходимых сведений о неосновательно обогатившемся и создавая лишнюю нагрузку на правоохранительную и судебную системы.

В-третьих, подобная практика фактически потворствует недобросовестному получателю, который за зонтиком, якобы, банковской тайны может уклоняться от ответственности за неосновательное обогащение. В итоге защищенными оказываются интересы не кредитора (потерпевшего), а должника (неосновательно обогатившегося). Между тем право каждого на банковскую тайну, конфиденциальность информации должно заканчиваться там, где нарушаются права иных субъектов.

Помимо этого, нужно помнить, что ситуация с отказом в предоставлении информации о субъектах операции может сыграть и в обратную сторону. Имеется в виду ситуация, когда получатель ошибочного перевода, будучи добросовестным, сам заинтересован в скорейшем возврате перевода (невозврат неосновательного обогащения грозит, как ранее указывалось, начислением неустойки за пользование чужими деньгами). Он рад бы возвратить ошибочный перевод, но не знает отправителя и его реквизиты для возврата денег. Отказ банка предоставить данные отправителя ошибочного перевода будет препятствием для добросовестного исполнения получателем своей обязанности по возврату неосновательного обогащения.

Поэтому требование отправителя о предоставлении банком сведений о получателе ошибочного перевода (как и требование получателя ошибочного перевода – об отправителе) представляется справедливым и законным; сложившуюся практику отказов надо менять.

Осторожно: мошенники!

Говоря об ошибочных переводах, нельзя не упомянуть о связанных с этой темой схемах мошенничества. Вот как выглядит один из возможных сценариев преступной уловки.

На номер клиента приходит SMS-сообщение о поступлении, якобы, на счет суммы денег. Внешне такое сообщение похоже на те сообщения, которые обычно поступают от банков. Далее клиенту поступает звонок от неизвестного, который говорит, что, мол, только что ошибочно перевел деньги клиенту; просит вернуть деньги по таким-то реквизитам. Само собой, это сопровождается психологическим давлением на клиента (угрозой обращения в правоохранительные органы, слезными просьбами сделать обратный перевод как можно скорее и т.п.). Клиент, не проверив, действительно ли было поступление от сторонних лиц на его счет, сам переводит деньги на указанные реквизиты.

Злоумышленники, таким образом, воспользовавшись стремлением добросовестных граждан как можно быстрее вернуть то, что им не принадлежит, завладевают деньгами.

В подобных ситуациях ошибка обманутых в том, что они делают переводы, не удостоверившись в поступлении денег на их счет. Клиентам следует проверить движение по своей карте в личном кабинете банковского приложения. И только при подтверждении факта получения ошибочного перевода обратиться в банк с заявлением о возврате их отправителю.

По другому преступному сценарию деньги действительно могут поступить от стороннего источника на счет клиента. Мошенники используют перевод в схеме расчета за куплю-продажу какого-нибудь товара. Они выступают, якобы, продавцами товара, предлагая покупателю внести предоплату. В качестве реквизитов указывают покупателю реквизиты клиента. Ничего не подозревающий покупатель переводит деньги клиенту, полагая, что вносит сумму предоплаты за товар. Деньги поступают тоже ничего не подозревающему клиенту. Затем мошенники звонят клиенту, утверждая об ошибочности перевода и прося вернуть деньги, но указывают при этом уже свои реквизиты для возврата. Если доверчивый клиент сделает перевод, то деньги окажутся на счете злоумышленников. В итоге покупатель остается без товара и денег, а клиенту придется разбираться с ним, доказывая, что он никакого отношения к купле-продаже не имеет.

Поэтому ни в коем случае не следует отправлять деньги по реквизитам, отличным от реквизитов, по которым эти деньги пришли. Иначе можно попасть на удочку мошенников, когда вы невольно становитесь проводником в получении денег преступниками либо звеном в цепочке по отмывке денег злоумышленниками.

Специалисты советуют в ситуациях с поступлением ошибочных переводов немедленно заявлять банку об ошибочности перевода с просьбой возврата такого перевода по реквизитам, по которым поступил ошибочный перевод.