Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля

10 апреля истекает срок уплаты ряда налогов и платежей за 2022 год, сообщает Zakon.kz.

Так, ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить:

КПН, окончательный расчет по декларации за 2022 год;

ИПН, окончательный расчет по декларации за 2022 год по доходам физических лиц (резидентов, нерезидентов), не облагаемым у источника выплаты;

КПН у источника выплаты, удерживаемый с доходов юридического лица-нерезидента:

- по начисленным, но невыплаченным суммам дохода при отнесении их на вычеты в 2022 году, а также при выплате таких доходов по истечении 2022 года.

Также необходимо произвести уплату получателям от имени государства денег, полученных от реализации полезных ископаемых, переданных в течение 2022 года недропользователем в счет исполнения налогового обязательства в натуральной форме, по декларации.

Текущие платежи получателя от имени государства по реализованным в первом квартале полезным ископаемым, полученным за предыдущие налоговые периоды:

Платеж по возмещению исторических затрат за 2022 год, если размер платежа равен или менее 10 000 МРП.

Налог на сверхприбыль по декларации за 2022 год.

Альтернативный налог на недропользование по декларации за 2022 год.

Налог на транспортные средства по декларации за 2022 год и обязательствам, возникшим после 1 июля 2022 года.

Земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2022 год.

Налог на имущество, окончательный расчет по декларации за 2022 год.

Единый земельный налог, плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, исчисленные плательщиками единого земельного налога с 1 октября по 31 декабря 2022 года.

Плата за цифровой майнинг по декларации за 2022 год.