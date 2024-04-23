Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 апреля
Фото: pexels
В Казахстане 24 и 25 апреля истекает срок уплаты налогов и ряда платежей, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что до 25 апреля необходимо уплатить:
- ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;
- НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в марте.
Не позднее 25 апреля нужно уплатить:
за апрель 2024 года:
- авансовые платежи по КПН; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
за март 2024 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
- социальный налог, единый платеж;
- обязательные пенсионные взносы, ОПВР, ОППВ, социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.
А также:
- плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в марте;
- плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в марте.
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