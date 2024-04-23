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Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 апреля

Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 25 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 10:16 Фото: pexels
В Казахстане 24 и 25 апреля истекает срок уплаты налогов и ряда платежей, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что до 25 апреля необходимо уплатить:

  • ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;
  • НДС по ликвидационной декларации при снятии с учета в марте.

Не позднее 25 апреля нужно уплатить:

за апрель 2024 года:

  • авансовые платежи по КПН; плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

за март 2024 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • ИПН с доходов ИП на СНР с использованием СМП;
  • социальный налог, единый платеж;
  • обязательные пенсионные взносы, ОПВР, ОППВ, социальные отчисления, ООСМС, ВОСМС.

А также:

  • плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в марте;
  • плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в марте.

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