Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев стал председателем президиума Казахстанского союза спортсменов, сообщает Zakon.kz.

"Для комплексного решения современных задач, анализа проблематики и своевременности мер союзом принято решение сформировать президиум, где будут подниматься все актуальные вопросы для коллегиального разрешения", – говорится в сообщении.

Серик Сапиев родился 16 ноября 1983 года в Карагандинской области.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2009) по специальности "Педагог физической культуры", "Юриспруденция". Также учился в КарГТУ и Казахской академии спорта и туризма.

Является стипендиатом программы "Болашак".



Трудовой стаж:



Инструктор-спортсмен штатной национальной команды РК по боксу (2005-2013);

тренер-преподаватель ОЮЛ в ФА "Казахстанская федерация бокса" (2010-2012);

спортивный директор ОЮЛ в ФА "Казахстанская федерация бокса" (2013-2014);

генеральный директор ТОО ПСК "Astana Arlans" (2014-2017);

председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (30.01.2019-19.10.2021).

В феврале произошла потасовка между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и представителем команды файтера Артема Резникова – Зелимханом Мусихановым. Серик Сапиев на соревнованиях выступал от команды Karagandy Sport Academy, Зелимхан Мусиханов представлял команду Sever-Yug.

Во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) Мусиханов жестко бросил боксера на пол. Это не понравилось Сапиеву, и он высказал борцу претензию, после чего конфликт перерос в драку. Успокаивать соперников пришлось сокомандникам.

