Серик Сапиев стал председателем президиума Казахстанского союза спортсменов
"Для комплексного решения современных задач, анализа проблематики и своевременности мер союзом принято решение сформировать президиум, где будут подниматься все актуальные вопросы для коллегиального разрешения", – говорится в сообщении.
Серик Сапиев родился 16 ноября 1983 года в Карагандинской области.
Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2009) по специальности "Педагог физической культуры", "Юриспруденция". Также учился в КарГТУ и Казахской академии спорта и туризма.
Является стипендиатом программы "Болашак".
Трудовой стаж:
- Инструктор-спортсмен штатной национальной команды РК по боксу (2005-2013);
- тренер-преподаватель ОЮЛ в ФА "Казахстанская федерация бокса" (2010-2012);
- спортивный директор ОЮЛ в ФА "Казахстанская федерация бокса" (2013-2014);
- генеральный директор ТОО ПСК "Astana Arlans" (2014-2017);
- председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (30.01.2019-19.10.2021).
В феврале произошла потасовка между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и представителем команды файтера Артема Резникова – Зелимханом Мусихановым. Серик Сапиев на соревнованиях выступал от команды Karagandy Sport Academy, Зелимхан Мусиханов представлял команду Sever-Yug.
Во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) Мусиханов жестко бросил боксера на пол. Это не понравилось Сапиеву, и он высказал борцу претензию, после чего конфликт перерос в драку. Успокаивать соперников пришлось сокомандникам.