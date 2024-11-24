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Олимпийский чемпион Серик Сапиев вернулся на госслужбу: в Минспорта заявили о двух важных назначениях

Серик Сапиев, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 14:16 Фото: Министерство туризма и спорта РК
Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев возглавит Управление физической культуры и спорта Карагандинской области. Об этом заявили в Министерстве туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

В Астане под председательством главы Минтуризма и спорта Ербола Мырзабосынова состоялось заседание комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта.

"Комиссия согласовала кандидатуру чемпиона Олимпийских игр в Лондоне по боксу Серика Сапиева на пост руководителя Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, а также кандидатуру заместителя председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Азамата Имашева на должность руководителя Управления физической культуры и спорта Павлодарской области", – говорится в официальном сообщении.
заседание, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 14:16

Фото: Министерство туризма и спорта РК

В ходе заседания комиссии были заданы вопросы о профессиональном опыте кандидатов, их планах по развитию спорта в регионе, а также об их знаниях в области спортивной науки и менеджмента.

"Глава государства на встрече с призерами XXXIII летних Олимпийских игр обратил внимание на проблему того, что регионы самостоятельно решают, какие виды спорта развивать. В этой связи президент поручил правительству восстановить управленческую вертикаль в спорте на всех уровнях. Теперь кандидаты на руководящие посты в областных управлениях спорта утверждаются комиссией, созданной при Министерстве туризма и спорта РК", – отметил Ербол Мырзабосынов.

Ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал, с чем связано массовое освобождение глав управлений спорта в регионах Казахстана.

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