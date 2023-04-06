Агломерации первого и второго уровня появятся в Казахстане

Министерство национальной экономики РК утвердило Правила формирования состава агломерации, сообщает Zakon.kz.

Напомним, агломерация – это локальная система, состоящая из столицы или города республиканского значения, или города областного значения и расположенных вокруг них населенных пунктов, соответствующих критериям.

Согласно утвержденным Правилам, в зависимости от размера центра агломерации и оптимальной зоны его влияния агломерации разделят на первый и второй уровень.

Агломерация первого уровня – агломерация, центром которой является столица или город республиканского значения.

При этом в состав агломерации первого уровня включается:

населенный пункт в радиусе 30 километров от границ центра агломерации;

сельский населенный пункт, расположенный вдоль дороги республиканского значения на расстоянии не более 40 километров от границ центра агломерации;

городской населенный пункт, расположенный вдоль дороги республиканского значения на расстоянии не более 75 километров от границ центра агломерации.

Агломерация второго уровня – агломерация, центром которой является город областного значения с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона человек, при этом численность населения центра агломерации не может быть менее половины от численности агломерации.

В состав агломерации второго уровня включается:

населенный пункт в радиусе 20 километров от границ центра агломерации;

сельский населенный пункт, расположенный вдоль дороги республиканского значения на расстоянии не более 30 километров от границ центра агломерации;

городской населенный пункт, расположенный вдоль дороги республиканского значения на расстоянии не более 55 километров от границ центра агломерации.

Для установления территории агломерации применяется метод изохрон, заключающийся в определении границ агломерации, исходя из затрат времени, необходимого для поездки в центр агломерации. Центр агломерации должен находиться в часовой доступности для населенных пунктов, входящих в состав агломерации. Это обеспечит ежедневную маятниковую миграцию населения, единый рынок труда, высокую плотность расселения и количество населения, проживающего на территории агломерации.

Включать населенные пункты в состав агломерации будет правительство РК по предложению Министерства национальной экономики РК. При этом акиматы столицы, города республиканского значения или области ежегодно до 1 марта должны представить в МНЭ свои предложения по формированию состава агломерации.