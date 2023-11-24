Как будет развиваться Алматинская агломерация в ближайшие годы

Министерство национальной экономики разработало Комплексный план развития Алматинской агломерации на 2024 – 2028 годы, сообщает Zakon.kz.

В Алматинскую агломерацию входят: города Алматы, Конаев, Енбекшиказахский, Илийский, Карасайский, Талгарский районы.

В документе говорится, что основными причинами преобразования крупных городов в агломерации являются процессы урбанизации и роста численности населения. В свою очередь данные причины связаны с такими факторами как, экономическая привлекательность города, развитые институты образования и науки (университеты, колледжи, исследовательские центры), культурная и социальная развитость, а также развитая бизнес-среда (рабочие места).

В то же время Алматы также, как и другие крупные города, преобразовавшиеся в агломерацию, имеет свои вызовы.

Проблемы в агломерации

Одним из важных вызовов, ставшим драйвером преобразования города Алматы в агломерацию является высокая миграция.

Являясь центром социально-экономической активности в регионе, Алматы стал магнитом (центром притяжения) для жителей близлежащих населенных пунктов. Ежедневно в город въезжает порядка 150 тысяч человек на общественном транспорте и порядка 230 тысяч частных машин. В результате, вокруг города Алматы сформировалась Алматинская агломерация. В связи с этим, фактическая численность горожан растет. В последние годы рост населения за счет миграции составил около 60%, тогда как за счет естественного прироста – 40%.

С 2012 по 2022 годы на постоянное место жительства в город Алматы прибыло почти 600 тысяч человек, а выбыло за его пределы около 315 тысяч человек, положительное сальдо миграции составило около 285 тысяч человек.

Следующим важным вызовом является высокая нагрузка на дорожно-транспортную инфраструктуру.

Как отмечается, транзитный поток грузового автотранспорта – одна из причин высокой загруженности на дорогах как внутри города, так и на въезде/выезде. Ежедневно через сквозные улицы города Алматы проезжает порядка 15 тысяч большегрузов.

Поскольку некоторые бывшие производственные территории в черте города стали использоваться под склады и терминалы, внешний автотранспорт использует эти участки как перевалочную базу, въезжая и выезжая с грузами. Транзитный грузовой транспорт на сквозных улицах города занимает дорожное пространство, препятствует движению общественного транспорта и увеличивает объем выхлопных газов.

Действующие транспортные системы города Алматы и Алматинской области характеризуются следующими проблемами:

Разрозненность управления транспортной системой в агломерации. Потребность в реконструкции магистральных дорог. Рельсовый транспорт. Проблемы пригородного общественного транспорта. Связанность пригородного и городского общественного транспорта.

Разработчики документа отмечают, что магистральные дороги Алматы в настоящее время подошли к пределу своей пропускной способности.

В Алматы 7 основных въездных магистралей, из них: 5 дорог республиканского значения (Талгарский тракт, Кульджинский тракт, трасса Алматы-Конаев, трасса Алматы-Бишкек, верхняя "каскеленская" трасса), 2 дороги областного значения (трасса Боралдай – станция Шамалган, Илийский тракт).

Среди них основные въездные транспортные артерии – это трассы на город Бишкек, город Конаев и Кульджинский тракт, каждая из них ежедневно пропускает около 40 тысяч машин, совокупно – порядка 120 тысяч. То есть фактический трафик – 230 тысяч машин – существенно превышает возможности для пропуска. При этом следует учитывать не только текущую нагрузку, но и перспективную – с учетом развития полицентров и дальнейшей урбанизации агломерации.

В Комплексном плане указывается, что пробиваемые радиальные дороги должны будут соединить крупные транспортные артерии города с БАКАД. В этом направлении "узким местом" является то, что между широкополосными БАКАД и городскими магистральными дорогами остаются старые участки двухполосных дорог на территории области. Их модернизация входит в компетенцию областной администрации, и ситуация пока не меняется.

"Уже сегодня это приводит к тому, что на въезде/выезде из города ежедневно наблюдаются километровые пробки, формируется нагрузка на внутренние городские дороги. В результате срываются графики маршрутов общественного транспорта, оказывается негативное влияние на воздушный бассейн и затрачивается большее количество времени жителей пригородной зоны и самого города", - говорится в документе.

Что предлагается

План действий по развитию общественного транспорта в Алматинской агломерации направлен на решение приведенных выше проблем, а это значит, что в предстоящие годы усилия акиматов города Алматы, Алматинской области и КТЖ будут направлены на координацию и устранение "узких" мест по транспортному обслуживанию жителей агломерации, повышение интеграции с ростом общей эффективности и привлекательности общественного транспорта для всех категорий пользователей.

"При успешной реализации намеченных действий будет обеспечена транспортная связанность агломерации и ее ядра, возрастет пропускная способность магистральных дорог и привлекательность общественного транспорта. С ростом качества услуг общественного транспорта увеличится пассажиропоток на общественный транспорт при маятниковой миграции и сократится использование личного автотранспорта", - говорится в комплексном плане.

Развитая сеть пригородных магистральных маршрутов позволит удовлетворить потребность жителей агломерации в ежедневных поездках на работу и учебу, повысить уровень удовлетворенности качеством общественного транспорта, обеспечить шаговую доступность к транспортной инфраструктуре для жителей поселков и связать их через ТПУ с разными районами города.

Новые ТПУ –транспортные хабы обеспечат удовлетворение потребности в удобных пересадках на границах города, что приведет к разгрузке внутренних городских дорог.

Кроме того, понадобится внедрение принципов транзитно-ориентированного развития и транспортного моделирования при принятии решений о застройке территории города и в агломерации. Для этого в рамках мероприятий планируется разработка транспортной модели на территории Алматинской агломерации.

Также отмечается, что взаимная связанность города и области диктует необходимость синхронизировать планы развития строительства жилой, социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и экологической повестки.

Подобную синхронизацию и сбалансированное развитие города и агломерации призван обеспечить Комплексный план развития Алматинской агломерации.

Разработчики считают, что принятие Комплексного плана позволит, в том числе, улучшить координацию в управлении отходами агломерации, а также приступить к созданию интегрированной транспортной системы.

Еще одним из важных вопросов для населения агломерации называется проблема высокого загрязнения воздуха.

Для снижения уровня загрязнения воздушного бассейна городаа и агломерации предлагается провести экологизацию общественных пассажирских перевозок путем перевода дизельных автобусов на газ и электротягу даст снижение выбросов на 2 тысяч тонн/год.

Также планируется организовать 60 километров новых велодорожек для микромобильности и другой инфраструктуры, способствующей безопасным активным перемещениям горожан и увеличению количества мультимодальных поездок (протяженность существующей велоинфраструктуры 79,2 километров).

Также говорится о необходимости газификации частных домов. Так, в Алматинской агломерации газификация 42 тысяч частных домов до 2025 года даст снижение выбросов на 8 тысяч тонн/год; до 2027 года остальных 40 тысяч домов - на 7,6 тысяч тонн/год.

Целевые показатели

Из документа следует, что Алматинская агломерация будет развиваться как многофункциональный регион с конкурентоспособной экономикой, высоким качеством жизни и окружающей среды, интегрированный в систему межстрановых и экономических связей.

В частности, запланировано достижение ряда показателей по 16 стратегическим направлениям для решения имеющихся проблем в Алматинской агломерации:

Направление 1. Территориальное развитие агломерации.

Направление 2. Развитие инфраструктуры сферы образования.

Направление 3. Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения и социального обслуживания.

Направление 4. Развитие физической и спортивной культуры.

Направление 5. Развитие дорожно-транспортной системы.

Направление 6. Развитие инженерной инфраструктуры.

Направление 7. Развитие сетей водоснабжения и водоотведения.

Направление 8. Развитие сетей электроснабжения.

Направление 9. Развитие сетей теплоснабжения.

Направление 10. Развитие сетей газоснабжения.

Направление 11. Развитие конкурентоспособной экономики.

Направление 12. Развитие сельского хозяйства.

Направление 13. Развитие туризма и рекреации.

Направление 14. Экологическая устойчивость и обеспечение безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций.



Направление 15. Развитие системы цифровой технологии.



Направление 16. Управление развитием агломерации.

В целом Комплексный план предусматривает всестороннее развитие Алматинкой агломерации и состоит из 159 организационных и реализационных мероприятий, которые будут финансироваться в рамках республиканских, местных бюджетов и за счет частных инвестиций.

Так, по второму направлению планируется:

Строительство 36 школ на территории пригородной зоны Алматинской агломерации до 2028 года, что позволит полностью ликвидировать трехсменное обучение в школах, расположенных в пригородной части агломерации.

Увеличение охвата капитальным ремонтом школ пригородной части агломерации до 6 % до конца 2028 года, что позволит создать более комфортные и безопасные условия для учащихся и персонала.

100% охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 6 лет в пригородной части агломерации до конца 2025 года путем открытия 18 926 новых мест для обеспечения доступности мест в дошкольных учреждениях.

А развитие дорожно-транспортной системы предусматривает:

● Строительство 4 ТПУ до конца 2028 года позволит сократить количество въезжающего транспорта в город Алматы на 30%.

● Строительство 3 автопарков до 2027 года позволит увеличить охват пассажиров общественного транспорта на 20%

● Снижение уровня загруженности улично-дорожной сети:

северо-западной части города на 15% до 2024 года;

западной части города на 10% до 2027 года;

северной части города на 10% до 2027 года;

центральной части города на 10% до 2026 года;

восточной части города на 10% до 2028 года;

северо-восточной части города на 10% до 2028 года.

● Увеличение пропускной способности на улицах и проспектах (проспект Рыскулова, проспект Абая, улица Тлендиева, улица Северное кольцо, проспект Райымбека, улица Хмельницкого) на 15% до 2027 года

● Увеличение доли общественного транспорта, работающего на газе до 56% до конца 2024 года

● Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии до 92% в 2024 году, до 95% в 2025 году

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 ноября.

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