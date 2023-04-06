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Ночного лихача-дрифтера наказали в Караганде

Ночного лихача-дрифтера наказали в Караганде Фото: pixabay
Ночной дрифт водителя на Lexus в Караганде попал на видео и широко распространился в социальных сетях. Как рассказали в областной полиции Zakon.kz, нарушителя нашли и оштрафовали.

В пресс-службе полиции уточнили, что 5 апреля водитель Lexus IS 300H на площади перед одним из торговых центров Караганды совершал круговое движение с задымлением и пробуксовкой, несколько раз проехал по пешеходной дорожке, создавая опасную ситуацию для других водителей и пешеходов.

"Ночной дрифтер не думал ни о своем здоровье и жизни, ни об окружающих. Данное видео возмутило пользователей соцсетей. Стражи порядка в течение нескольких минут установили местонахождение экстремала".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также отмечено, что в отношении 27-летнего нарушителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 595 , ч. 1 ст. 596, ч. 1 ст. 601 КоАП РК и наложен штраф 23 МРП (79 350 тенге).

В декабре 2022 года лихач на Mercedes устроил дрифт на парковке аэропорта в Атырау.

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