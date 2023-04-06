АО "АрселорМиттал Темиртау" будет ухаживать за саженцами

В течение 3 лет АО "АрселорМиттал Темиртау" будет осуществлять уход за саженцами и сеянцами, которые компания высадила в Карагандинском регионе.

Комплексную работу по созданию зеленого пояса вокруг Темиртау, озеленению города металлургов, а в дальнейшем и в других районах области компания "АрселорМиттал Темиртау" ведет не первый год. Процесс это трудоемкий и сложный. Сначала нужно было определиться с территорией озеленения, проверить почву на лесопригодность, провести почвенное обследование на участках, выделенных в черте города, пригласить экспертов, выбрать породы деревьев и кустарников, которым подходят наши климатические условия. И вот посадочный материал высажен.

Посадка саженцев ознаменовала начало проекта АО "АрселорМиттал Темиртау" по озеленению и созданию зеленого пояса в регионе. Компания взяла на себя обязательства по уходу в течение 3 лет в период приживаемости зеленых насаждений. Речь идет о комплексном уходе за зелеными насаждениями, это - полив, удобрение и рыхление почвы, прополка, создание приствольного круга, обработка от вредителей, кронированиие и другие необходимые процессы.

Специальная комиссия на постоянной основе проводит мониторинг участков, чтобы вовремя выявить, где необходимо произвести корректировку или иные процедуры.

Фото: Игоря Узаревича

С наступлением первых весенних теплых дней и. о. директора по корпоративной социальной ответственности АО "АрселорМиттал Темиртау" Гульнара Стамкулова совместно с экспертом и руководителем подрядной организации ТОО "Орион Астана" Маратом Хамитовым провели осмотр саженцев в Шахтинске и пришли к выводу – суровую зиму они пережили хорошо. Напомним, осенью 2022 года к 60-летию Шахтинска АО "АрселорМиттал Темиртау" сделало подарок городу – благоустроенный парк на территории которого горняки шахт компании высадили более 3000 саженцев.

"Центральный парк культуры и отдыха полюбился многим. Здесь шахтеры с семьями проводят свободное время. Сейчас в парке мало зеленых насаждений, и наша работа заключается в устранении этого недостатка. Цель нашего визита заключается в определении объема работ по высадке саженцев на этом участке. Несмотря на то, что сегодня только начало апреля, мы приехали в парк для того, чтобы посмотреть, как себя чувствуют саженцы, которые высажены в прошлом году. Важно отметить, что эта работа была проведена шахтёрами. Шахтёры высадили саженцы с душой и сердцем, мы не увидели ни одного засохшего, замерзшего и погибшего дерева. Это говорит о многом и дорогого стоит". Гульнара Стамкулова

По словам специалистов АО "АрселорМиттал Темиртау" еще на этапе проведения работ по комплексному благоустройству парка, был предусмотрен риск подтопления в весенний период. Поэтому были установлены две дренажные канавы, позволяющие отвести с участка избыток грунтовых, паводковых вод, атмосферных осадков. Также это помогло предотвратить вымывание плодородного слоя грунта, в результате проблема подтопления была решена.

"Сегодня посетил данный участок для того, чтобы посмотреть в каком состоянии находятся саженцы и определиться что нужно сделать этой весной и уже начинать уход за зелеными насаждениями. Посадку производили шахтеры, вижу, что они потрудились добросовестно, все саженцы живые и мягкие. Шахтеры сделали лунки, положили гумус. Это большой плюс, ведь завтра это послужит дополнительным питанием для растений". Марат Хамитов

Специалисты отмечают, что саженцы, находящиеся на территории городов, вблизи автомагистралей, требуют особого ухода. Для оптимальной влажности – нужен регулярный полив, в зависимости от погодных условий. Кроме этого, нужно учитывать и возраст деревьев, а также постоянно закрывать приствольное плечо для удержания влаги и борьбы с сорняками.

Фото: Игоря Узаревича

Борьба с различными видами вредителей также является важным моментом. И самый простой способ в данном случае – побелка нижней части ствола саженца.

"Чтобы дерево нормально укоренилось, необходимо постоянно поправлять растяжки, которые нужны для того, чтобы пристволка не шаталась и корень нормально развивался. Дерево должно стоять прямо, не заваливаясь. Если дерево начнет качаться или валиться, то откроется доступ воздуха к корневой системе и большая вероятность того, что оно погибнет, - говорит Марат Хамитов. – Когда мы начинаем работы, в первую очередь мы поправляем приствольные лунки и растяжки. Это один из самых важных моментов".

Обязательна для саженца и подкормка удобрениями, содержащими азот, фосфор калий. Ну и конечно же – борьба сорняками.

"Нельзя давать возможности сорнякам, чтобы они заросли к приствольной лунке. Естественно, при обильном поливе и сорняк будет активно расти, поэтому надо обязательно делать прополку. Еще один из важных моментов, это - формирование кроны деревьев, чтобы впоследствии крона деревьев развивалась сама. Также важно правильно подстричь крону, чтобы она развивалась в правильном направлении, в будущем стала пышной. Также и с кустарниками". Марат Хамитов

Фото: Игоря Узаревича

Что касается непосредственно саженцев в парке Шахтинска, то работа велась и продолжает вестись очень кропотливо и ответственно.

В целом при высадке саженцев нормы и правила соблюдены. Нынешней весной работы по их содержанию и дальнейшему уходу будут продолжены, так же, как и мониторинг со стороны АО "АрселорМиттал Темиртау", ведь для компании крайне важно сделать города и районы региона еще более зелеными и уютными.