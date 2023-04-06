В Казахстане будут страховать профессиональную ответственность медиков

Министерство здравоохранения разработало Правила страхования профессиональной ответственности медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

Объектом страхования профессиональной ответственности медработников являются профессиональная ответственность и его имущественные интересы, связанные с обязанностью по возмещению вреда, причиненного третьим лицам в результате осуществления им медицинской деятельности.

Согласно правилам медработник не будет иметь права осуществлять медицинскую деятельность без заключения договора страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

Предусматривается, что договор страхования заключается между субъектом здравоохранения и медицинским работником в пользу выгодоприобретателя вследствие причинения субъектом здравоохранения или медицинским работником вреда жизни и здоровью пациенту в результате осуществления медицинской деятельности.

При этом договор страхования профессиональной ответственности медработников заключается ежегодно.

Документ вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня поступления страхового платежа, а при уплате его в рассрочку – первого страхового взноса на банковский счет страховщика (при уплате наличными – со дня поступления платежа в кассу).

Договор страхования прекращается в случаях:

истечения срока его действия;

принятия решения судом о признании договора страхования недействительным;

по требованию страхователя или страховщика в случае нарушения ими условий договора страхования.

При этом указывается, что договор страхования не прекращает своего действия по первому наступившему страховому случаю.

Страховой случай считается наступившим, если установлен факт причинения вреда здоровью и жизни пациента субъектом здравоохранения или медработником в результате осуществления медицинской деятельности.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 апреля.

Согласно Кодексу о здоровье народа, эти виды медицинской деятельности подлежат страхованию:

медицинская помощь;

лабораторная диагностика;

патологоанатомическая диагностика;

деятельность в сфере заготовки крови и ее компонентов;

деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

экспертиза в области здравоохранения.

Ранее концепцию страхования профессиональной ответственности медработников представляла министр здравоохранения Ажар Гиният. По ее словам, выплата компенсации за причиненный вред пациенту будет производиться страховой компанией по случаям, определенным Министерством здравоохранения. В случае отказа от выплаты и неудовлетворенности пациент имеет право обратиться в суд. Размер страхового взноса будет определен с учетом степени ответственности медицинского работника на основании утвержденных актуарных расчетов в зависимости от степени риска.

Как считают в Минздраве, такой подход позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи и в целом повлияет на рейтинг здравоохранения республики на международной арене.