Как будут страховать профессиональную ответственность медиков: разработаны правила

Министерство здравоохранения разработало Правила страхования профессиональной ответственности медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам субъекты здравоохранения заключают договор страхования профессиональной ответственности медицинского работника до осуществления его медицинской деятельности.

Договор заключается субъектом здравоохранения, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, при этом медицинские работники, в том числе нерезиденты РК, должны иметь сертификат специалиста для допуска к клинической практике, за исключением иностранных специалистов, привлекаемых для осуществления профессиональной медицинской деятельности в "Назарбаев Университет" или его медицинские организации, а также в медицинские организации Управления делами президента РК.

Страхование профессиональной ответственности медработника осуществляется на основании договора сострахования, заключаемого субъектом здравоохранения с участниками единого страхового (перестраховочного) пула (администратор пула).

Объектом страхования профессиональной ответственности медицинских работников являются имущественные интересы медицинских работников, связанные с возмещением вреда, причиненного жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.

Страховым случаем по договору сострахования профессиональной ответственности медицинских работников признается факт причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности. Медицинский инцидент не является страховым случаем.

Факт причинения вреда подтверждается (устанавливается) заключением независимой экспертной комиссии, а в случае несогласия с ее решениями – вступившим в законную силу судебным актом.

Страховой случай по договору сострахования считается наступившим при установлении и подтверждении независимой экспертной комиссией наличия факта причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности или по вступившему в законную силу судебному акту при несогласии пациента или медицинского работника с решением независимой экспертной комиссии.

Страховым риском признается вероятность причинения вреда жизни и здоровью пациента при осуществлении медицинскими работниками профессиональной деятельности.

При этом отказ участника единого страхового (перестраховочного) пула в заключении договора сострахования профессиональной ответственности медицинского работника с субъектом здравоохранения не допускается.

При страховании профессиональной ответственности медицинских работников для обмена электронными информационными ресурсами используются интернет-платформа или информационная система администратора пула или страховых организаций – участников единого страхового (перестраховочного) пула.

В договоре сострахования указывается страхователь, застрахованный (медицинский работник, осуществляющий медицинскую деятельность).

Договор сострахования заключается в электронной форме с использованием средств электронной цифровой подписи через личный кабинет субъекта здравоохранения, созданный на интернет-платформе.

Договор сострахования профессиональной ответственности медицинских работников заключается ежегодно, действует в течение срока страхования и не прекращает свое действие по первому наступившему страховому случаю.

Изменением страхового риска в течение действия договора сострахования считаются следующие обстоятельства:

любые изменения в списке застрахованных, включая увольнение или прием нового персонала, а также изменение профиля медицинской деятельности любого из членов застрахованных;

включение в договор сострахования дополнительных застрахованных;

осуществление деятельности в иных профилях медицинской деятельности.

При уменьшении или увеличении страхового риска в период действия договора сострахования страховщик осуществляет перерасчет страховой премии (взноса) за неистекший период страхования и рассчитывает страховую премию (взнос), подлежащую доплате или возврату. Страховая премия (взнос), подлежащая доплате страхователем или возврату страхователю, устанавливается дополнительным соглашением к договору сострахования с указанием соответствующих условий изменения или дополнения страхового покрытия.

Страховая защита по договору сострахования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страхователем страховой премии (первого страхового взноса), действует в течение 12 месяцев и не прекращает свое действие по первому наступившему страховому случаю.



Администратор пула при заключении договора сострахования проверяет на соответствие представленных страхователем сведений в заявлении на страхование.

Договор сострахования для государственных организаций здравоохранения, юридических лиц со 100%-ным участием государства в уставном капитале или его дочерних организаций, более 50% голосующих акций (долей участия) которой принадлежит ему на праве собственности, и клиниках некоммерческих медицинских организаций образования заключается в соответствии со статьями 39 и 41 закона "О государственных закупках".

Страховщику-участнику, представителю администратора пула разрешено присутствовать на заседании независимой экспертной комиссии при условии предоставления подтверждения своих полномочий в письменной форме.

Страховщик, представитель администратора пула на заседании независимой экспертной комиссии:

знакомится с материалами дела;

делает копии;

выражает мнение в письменной форме относительно допустимости и полноты документов и сведений;

заявляет о необходимости предоставления дополнительных документов, письменных или устных объяснений субъекта здравоохранения застрахованного медицинского работника, пациента и иных лиц, вовлеченных в установление факта причинения вреда;

дает пояснения по рассматриваемому факту и обстоятельствам причинения вреда;

при очном опросе представителей страхователя, застрахованного, пациента, задает вопросы опрашиваемому лицу;

при несогласии или наличии особого мнения по факту и обстоятельствам причинения вреда направляет комиссии, а также администратору пула письменное обоснование несогласия или особого мнения.

Договор сострахования прекращается в случаях:



когда перестал существовать объект страхования;

когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;

принятия судом решения о признании договора сострахования недействительным;

истечения срока договора сострахования;

расторжения договора сострахования по соглашению сторон;

расторжения договора сострахования по инициативе страхователя;

расторжения договора сострахования по инициативе страховщика в случаях неуплаты страхователем страховой премии в установленные сроки или в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Страхование профессиональной ответственности медицинских работников осуществляется за счет субъектов здравоохранения.

Минимальные размеры страховых премий (взносов) профессиональной ответственности медицинских работников приведены в приложении к правилам (от 1,5 до 24,2 МРП – от 5538 до 89 346 тенге в 2024 году).

Страховая премия (взнос) производится страхователем (застрахованным) единовременным платежом в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников путем перечисления денег на специальный банковский счет администратора пула.

Годовая страховая премия страхователю устанавливается автоматически на интернет-платформе по каждому застрахованному.



Страховые выплаты осуществляются администратором пула в течение 10 рабочих дней после принятия решения об осуществлении страховой выплаты на основании предоставленных страхователем копий следующих документов:



решение независимой экспертной комиссии или решение суда по иску пациента или его законных представителей;

обращение или иск пациента или его законного представителя;

документ, подтверждающий право предоставления медицинской деятельности страхователем (застрахованным);

документы, подтверждающие трудовую деятельность работника;

история болезни пациента;

свидетельство или справка о смерти;

заключение медико-социальной экспертизы по установлению инвалидности или степени утраты трудоспособности;

документы, подтверждающие причинно-следственную связь нарушений со стойким расстройством функций организма со страховым случаем (предоставляется в случае переосвидетельствования пациента и установления более высокой группы инвалидности);

финансовый документ, подтверждающий оплату фактических расходов пациента, связанных с заболеванием;

документ, подтверждающий право выгодоприобретателя на получение страховой выплаты;

документы, подтверждающие фактические расходы, понесенные страхователем, застрахованным, связанные с расходами на защиту;

заявление об осуществлении страховой выплаты с указанием полных банковских реквизитов для осуществления страховой выплаты.

За несвоевременное осуществление страховой выплаты участники страхового пула несут ответственность в соответствии со статьей 353 Гражданского кодекса РК.



При ухудшении здоровья (установление инвалидности или степени утраты трудоспособности) либо смерти пациента в результате события, приведшего к наступлению страхового случая, администратор пула на основании заключения медико-социальной экспертизы или решения суда производит перерасчет суммы страховой выплаты.

При перерасчете суммы страховой выплаты принимаются в зачет ранее выплаченные суммы, но они не должны превышать предельный объем ответственности по данному страховому случаю (лимит) в соответствии со статьей 270-4 Кодекса.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июля.

Ранее мы рассказали, по каким случаям в Казахстане будут проводить расследования при оказании медпомощи.