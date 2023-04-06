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Токаев принял верительные грамоты у послов четырех стран

Токаев принял верительные грамоты у послов четырех стран Фото: akorda.kz
В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами четырех государств, сообщает Zakon.kz.


грамоты

Фото: akorda.kz

Верительные грамоты вручили посол Малайзии Мохамад Адли бин Абдулла, посол Королевства Саудовская Аравия Файсал бен Ханиф Аль-Кахтани, посол Турецкой Республики Мустафа Капуджу, посол Исламской Республики Иран Али Акбар Джоукар.

мероприятие

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии в Казахстане и заверил в полной поддержке и содействии со стороны казахстанского правительства в выполнении их благородных обязательств в нашей стране.

послы

Фото: akorda.kz

Глава государства подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером их государств во всех сферах, включая политическое и экономическое взаимодействие. Как он заявил, Казахстан открыт для международного сотрудничества.

грамоты

Фото: akorda.kz

В завершение президент пожелал послам успехов в предстоящей деятельности и передал теплые приветствия лидерам их государств.


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