Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

В резиденции "Акорда" состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами четырнадцати государств, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, верительные грамоты вручили посол Швейцарской Конфедерации Салман Бал, посол Литовской Республики Эгидиюс Навикас, посол Чешской Республики Павол Шепеляк, посол Республики Индия Нагендра Прасад, посол Иорданского Хашимитского Королевства Хамза Махмуд Юсеф Аль-Омари, посол Королевства Нидерландов Николаас Якоб Схермерс, Апостольский нунций Святого Престола Джордж Джордж Панамтундил, посол Республики Словения Дарья Бавдаж Курет, посол Республики Уганда Мозес Каваалууко Кизиге, посол Республики Гана Лесли Ача Опоку-Уаре, посол Восточной Республики Уругвай Даниель Рубен Кастильос Гомес, посол Федеративной Демократической Республики Эфиопия Адем Мохаммед Махмуд, посол Королевства Дания Якоб Хеннингсен, посол Федеративной Демократической Республики Непал Милан Радж Туладхар.



Обращаясь к дипломатам, глава государства подчеркнул, что Казахстан выступает за построение справедливого миропорядка на основе целей и принципов Устава ООН.

"Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, направленную на обеспечения безопасности и устойчивого развития страны. Мы заинтересованы в расширении и укреплении взаимовыгодных, дружественных отношений с вашими государствами", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан обладает хорошими перспективами экономического развития и готов приложить все усилия, чтобы стать весомой частью мировой экономики.





"Наша экономика – самая крупная в Центральной Азии, но мы не останавливаемся на этом. Мы хотим идти вперед и сделать нашу экономику еще более устойчивой и крепкой", – заверил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение церемонии президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и пожелал им успехов в деле дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Лидер Казахстана передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.