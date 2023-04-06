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Обязанности акимов сел хотят расширить в Казахстане

Обязанности акимов сел хотят расширить в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство национальной экономики внесло в Мажилис проект закона "О местном самоуправлении в Республике Казахстан". Документом предлагается расширить обязанности акимов сел, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

"Функциональные обязанности акима села также будут расширяться, в том числе с учетом того, что на сегодняшний день на сельских акимов "негласно" возложен ряд функций".Бауыржан Омарбеков

Речь идет о таких обязанностях, как: 

  • организация выставочно-ярмарочной деятельности;
  • вопросы благоустройства и внешнего оформления общественных мест;
  • организация раздельного сбора коммунальных отходов.

Планируется также передать на IV уровень дополнительно некоторые виды налогов и платежей:

  • плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников;
  • лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности (оптовая и (или) розничная реализация бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, экологического топлива; производство этилового спирта и (или) алкогольной продукции; оптовая и (или) розничная реализация алкогольной продукции и т.д.);
  • плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности;
  • часть (50%) налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которая будет распределяться маслихатом области.

Наряду с этим, аппаратам акима дается возможность увеличить сельский бюджет, оказывая услуги и привлекать дополнительных работников, путем создания коммунального предприятия или прямого найма соответствующих специалистов по индивидуальному трудовому договору.

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