Обязанности акимов сел хотят расширить в Казахстане

Министерство национальной экономики внесло в Мажилис проект закона "О местном самоуправлении в Республике Казахстан". Документом предлагается расширить обязанности акимов сел, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

"Функциональные обязанности акима села также будут расширяться, в том числе с учетом того, что на сегодняшний день на сельских акимов "негласно" возложен ряд функций". Бауыржан Омарбеков

Речь идет о таких обязанностях, как:

организация выставочно-ярмарочной деятельности;



вопросы благоустройства и внешнего оформления общественных мест;

организация раздельного сбора коммунальных отходов.

Планируется также передать на IV уровень дополнительно некоторые виды налогов и платежей:



плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников;

лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности (оптовая и (или) розничная реализация бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, экологического топлива; производство этилового спирта и (или) алкогольной продукции; оптовая и (или) розничная реализация алкогольной продукции и т.д.);

плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности;

часть (50%) налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которая будет распределяться маслихатом области.

Наряду с этим, аппаратам акима дается возможность увеличить сельский бюджет, оказывая услуги и привлекать дополнительных работников, путем создания коммунального предприятия или прямого найма соответствующих специалистов по индивидуальному трудовому договору.