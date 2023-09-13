В Казахстане хотят изменить подход к местному самоуправлению

Министерство национальной экономики подготовило проект указа президента, которым вносятся изменения в Концепцию развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается исключить из документа создание представительного органа на уровне городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, так называемые Кенесы, которые ранее планировали внедрять.

Вместе с тем из документа исключается пункт о том, что основным органом местного самоуправления является сход местного сообщества, который формируется в сельских округах из представителей местного сообщества посредством проведения раздельных сходов в отдельных населенных пунктах или составных частях населенного пункта.

Указывается, что в рамках внесения изменений и дополнений в действующее законодательство порядок формирования и механизм проведения сходов будет усовершенствован. В частности, в состав собрания местного сообщества будет представлен представитель от каждого схода (раздельного схода) местного сообщества.

Предусматривается, что собрание местного сообщества будет формироваться из представителей местного сообщества, делегированных сходом местного сообщества.

В дальнейшем полномочия собрания местного сообщества будут возрастать. В частности, собрание местного сообщества будут избирать из членов местного сообщества общественных медиаторов, согласовывать правила благоустройства территорий городов районного значения и населенных пунктов, места выпаса животных в населенных пунктах, а также перечень платных услуг, оказываемых аппаратом акима.

"Таким образом, наращивание потенциала собрания местного сообщества станет основой для усиления низового уровня самоуправления, наиболее приближенного к гражданам. Также в целях усиления статуса и повышения эффективности органов самоуправления будет рассматриваться вопрос финансирования деятельности председателя собрания местного сообщества", - отмечают разработчики поправок.

Также предлагается убрать из документа предоставление городам районного значения, селам, поселкам, сельским округам права по регулированию ставки по налогам и платежам.

Как поясняется, это связано с тем, что благодаря проведенной в 2022 году конституционной реформы существенно расширились механизмы участия населения в деятельности государства.

В частности, маслихаты районов формируются только из числа граждан, избранных по одномандатным территориальным избирательным округам, а областные маслихаты на половину.

"Таким образом, возникает вопрос целесообразности создания дополнительного органа на уровне городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. При этом, согласно действующему законодательству регулирование ставок по налогам и платежам осуществляется только местными представительными органами", - говорится в обосновании.

Кроме того, предлагается отменить принятие закона "О местном самоуправлении в Республике Казахстан" и организацию раздельного сбора коммунальных отходов.

Как отмечеют в МНЭ, в сельской местности не развита инфраструктура управления твердыми бытовыми отходами, в связи с чем передача полномочий по организации раздельного сбора коммунальных отходов является преждевременной.

Вместе с тем расширятся полномочия схода местного сообщества по вопросам определения приоритетных задач, сроков их реализации, согласования программы развития местного сообщества, изменения административно-территориального устройства, заслушивания отчетов акима сельского округа, принятия решения о роспуске собрания местного сообщества.

Так, на Единой платформе интернет-ресурсов государственных органов в обязательном порядке будут публиковаться программы развития местных сообществ, протокола сходов и собраний местных сообществ, сведения о поступлениях в бюджет органа местного самоуправления, гражданский бюджет и другие.

"Данный портал, а также официальный сайт аппарата акима соответствующего сельского округа станет площадкой для взаимодействия органов местного самоуправления с местным сообществом, рассмотрения гражданских инициатив и решения других вопросов. Информация должна быть всегда актуальной и доступной для всех граждан", - говорится в концепции.

Также планируется предусмотреть в городах районного значения с численностью населения более 10 тысяч человек, селах с численностью населения от 5 тысяч человек организацию центров притяжения жителей и общественно-культурной жизнедеятельности села – "Community center" (общественный центр), где можно расположить библиотеки, актовые залы, аппарат акима, условия для получения электронных государственных услуг, а также другие сферы бытовых услуг.

Этот объект должен стать местом коллаборации (сотрудничества) местного сообщества.

Вместе с тем меняются процедуры выборов сельских акимов

Так, говорится, что выдвижение кандидатов в акимы сельского округа осуществляется политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения с установлением базовых квалификационных требований - возрастного ценза для кандидатов не моложе 25 лет, при наличии высшего образования и определенного опыта работы.

При этом Маслихат района (города областного значения) наделяется правом досрочного прекращения полномочий акима сельского округа по законодательно закрепленным основаниям, в том числе за неудовлетворительные результаты работы, неэтичное поведение и по другим причинам.

Собрание местного сообщества имеет право инициирования прекращения полномочий акима перед маслихатом.

Аким сельского округа будет наделен правом совместно с собранием местного сообщества определять виды имущества, подлежащего передаче в коммунальную собственность местного самоуправления.

В свою очередь избранный аким будет отчитываться перед населением за проводимую работу, в том числе через собрания местного сообщества.

Вместе с тем из концепции исключается пункт о том, что новой структурой исполнительного органа является администрация местного самоуправления.

"Аппарат акима будет самостоятельно выполнять работы по благоустройству, санитарной очистке, озеленению населенных пунктов, а также по согласованию с собранием местного сообщества оказывать услуги местным жителям на возмездной основе. При этом учитывая расширение полномочий аппарата акима, лимит штатной численности сотрудников аппарата акима будет увеличен", - говорится в документе.

При этом перечень сотрудников, нанимаемых по трудовому договору, будет формироваться по согласованию с собранием местного сообщества с учетом производственной необходимости.

В концепции также предусматривается филскальная децентрализация. Так, для снижения теневой экономики после введения всеобщего декларирования граждан будет рассмотрен вопрос передачи в бюджет сельского округа индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты, и социального налога.

Также бюджет сельского округа будет формироваться из поступлений от коммунальной собственности и предоставления услуг.

Вместе с тем из документа исключается внедрение механизма стимулирования по повышению налоговой культуры "1+1", а также пункт о том, что в отношении сельских бюджетов с 2023 года не будет применяться механизм бюджетных изъятий в вышестоящий бюджет.

Бюджет местного самоуправления предлагается заменить на бюджет сельского округа.

При этом предусматривается, что органы местного самоуправления будут поэтапно наделяться дополнительными полномочиями и инструментами, подкрепленными финансовыми ресурсами, для обеспечения качественными услугами жителей населенных пунктов.

Самоуправление в городах

Частично пересмотреть порядок назначения акимов районов в городах.

В документе указывается, что сегодня наблюдается неэффективность работы территориальных советов в городах. В некоторых они и вовсе не созданы или бездействуют.

При этом, в результате проводимых конституционных реформ, связанных с изменениями в избирательной системе депутатов маслихата, потенциал депутатов маслихата будет постепенно усиливаться через их взаимодействие с избирателями.

"В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос упразднения территориальных советов местного самоуправления с передачей отдельных функций территориальных советов местного самоуправления в городские маслихаты, с укреплением аппарата маслихата", - говорится в документе.

Кроме того, в рамках децентрализации функций предлагается рассмотреть возможность внедрения самостоятельного бюджета на уровне района в городе.

В дальнейшем предлагается рассмотреть вопрос предоставления права акимам городов областного и республиканского значения вносить на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должность акима района в городах областного и республиканского значения.



При этом из концепции исключается пункт о том, что депутаты маслихатов будут наделены правом составления петиций (сбора подписей) по развитию региона или местным проблемам.

Для обеспечения прозрачности деятельности акима сельского округа ревизионные комиссии будут предоставлять маслихату района (города областного значения) итоги аудиторской проверки с осуществлением онлайн-заседаний с участием председателей собрания местного сообщества.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 сентября.

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