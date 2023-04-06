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У бывшего премьера Италии Берлускони диагностировали лейкемию

бывший премьер-министр Италии Фото: wikimedia
5 апреля 86-летний премьер-министр находился на интенсивном лечении в миланской больнице Сан-Раффаэле после того, как у него возникли проблемы с дыханием, сообщает Zakon.kz.

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию, после того как его поместили в больницу, сообщает Sky News.

За последние годы миллиардер и медиамагнат перенес несколько приступов болезни, в том числе COVID-19 в 2020 году. Тогда после выписки он сказал, что болезнь была "коварной" и стала самым опасным вызовом, с которым он когда-либо сталкивался.

У него уже много лет стоит кардиостимулятор, в 2016 году он перенес операцию на сердце по замене аортального клапана и преодолел рак простаты. В январе 2022 года политика госпитализировали в связи с инфекцией мочевыводящих путей.

Сильвио Берлускони ушел с поста премьер-министра в 2011 году, когда Италия вплотную подошла к долговому кризису, и столкнулась с несколькими скандалами, в первую очередь, вокруг его печально известных вечеринок. Берлускони вернулся в Сенат после всеобщих выборов в сентябре 2022 года.

Партия Берлускони "Forza Italia" входит в правую коалицию премьер-министра Джорджии Мелони, но он не играет никакой роли в правительстве.

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Берлускони Сильвио Италия
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