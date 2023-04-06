Умер актер сериала "Никто, кроме тебя" Андрес Гарсия

Андрес Гарсия, легенда мексиканского кинематографа, скончался 4 апреля. Он страдал от цирроза печени, сообщает Zakon.kz.

Мексиканский актер Андрес Гарсия умер в возрасте 81 года, сообщает Los Angeles Times.



Гарсия страдал от цирроза печени. В своем последнем сообщении в Instagram он поблагодарил медицинский персонал, который ухаживал за ним.







"Я хочу отметить работу, профессионализм и преданность, с которыми мои врачи заботились обо мне, выражая огромную благодарность", – написал он в декабре.

Гарсия родился в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, и был сыном изгнанников времен гражданской войны в Испании. Позже семья обосновалась в Мексике, стала натурализованными гражданами и жила в Акапулько, где актер и умер.

Он дебютировал в кино в фильме "Чанок" в главной роли. В 1970-х годах он начал свою карьеру на телевидении.

В последние годы жизни Гарсия размещал видеоролики на своем канале в YouTube Andrés García TV.

В 1960-х годах он женился на Сандре Вейл, с которой у него родились сыновья Леонардо и Андрес. В 1974 году женился на Фернанде Ампудиа, от которой у него родилась дочь Андреа. В 1980-х годах женился на Соне Инфанте, племяннице Педро Инфанте. Его последней женой была Маргарита Портильо, на которой он женился в 2011 году.