Советы юриста: банкротство – приговор или возможность начать заново?

Банкротство физических лиц – что это: существенное ограничение с последствиями или отличная возможность изменить свое будущее к лучшему? Новый закон комментирует для Zakon.kz Ильяс Тлеулин, руководитель юридической фирмы "Тлеулин и партнеры"

Что такое процедура банкротства физического лица?

Банкротство это в первую очередь реальная возможность начать все сначала, можно сказать с чистого листа.

"Для граждан банкротство это прежде всего возможность списать долги, получить второй шанс и начать все заново. Что касается кредиторов – это возможность справедливого распределения имущества должника – банкрота в случае его наличия. В глобальном смысле это инструмент оздоровления экономики. Если долги граждан накапливаются и при этом не списываются – государство теряет поступления в социальные бюджетные и внебюджетные фонды, со временем будет некого кредитовать, следовательно, замедляется движение денег в экономике, растет социальное напряжение среди населения", – комментирует ситуацию Ильяс Тлеулин.

Кто может воспользоваться процедурой банкротства?



Согласно п.1 ст.3 Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", который принят 30 декабря 2022 года, а введен в действие 3 марта 2023 года, воспользоваться могут только казахстанцы. Важно понимать, что если гражданин брал кредит как индивидуальный предприниматель и в договоре займа заемщиком указан ИП, такой долг может быть списан только через процедуру, предусмотренную Законом РК "О реабилитации и банкротстве".

Какие процедуры предусмотрены Законом?



внесудебное банкротство

судебное банкротство

процедура восстановления платежеспособности

Что такое и как производится внесудебное банкротство?

Определены следующие условия подачи заявления на внесудебное банкротство:

Долги должны быть только перед банками, микрофинансовыми (МФО) и коллекторскими организациями; На имя гражданина не должно быть зарегистрировано имущество либо доля в имуществе; На дату подачи заявления долг не может превышать 1600 МРП (5 520 000 тенге в 2023 году); Не должно быть погашение долгов в банках/МФО в течение последних 12 месяцев до подачи заявления на банкротство; До подачи на банкротство, в момент, когда должник вышел на просрочку, нужно обратиться в банк/МФО с просьбой изменить условия займа в порядке ст. 36 Закона "О банках и банковской деятельности в РК" и ст. 9-2 Закона "О микрофинансовой деятельности"; С момента применения предыдущего банкротства прошло более 7 лет.

Порядок и сроки проведения внесудебного банкротства

Необходимо подать заявление по установленной форме: подается на бумаге или в электронной форме в "Правительство для граждан". Прикладывается список кредиторов, с указанием суммы долга и адреса, а также обращение и ответ на него (если представлен) с просьбой изменить условия займа, ранее направленное в банк/МФО. В течение двух рабочих дней после подачи заявления должник должен уведомить кредиторов.

Согласно установленному порядку, заявление рассматривается 15 рабочих дней:

В случае соответствия требованиям Закона, информация о начале процедуры банкротства размещается на сайте egov.kz. Процедура внесудебного банкротства считается начатой. Через шесть месяцев процедура должна быть завершена; В случае несоответствия заявления требованиям Закона предоставляется отказ. Повторно подача возможна не ранее чем через три месяца после получения отказа, а также после устранения причин отказа.

После размещения информации о начале процедуры банкротства на сайте egov.kz, кредиторы, указанные в заявлении не вправе требовать возврата долгов, а по долгам перед ними не начисляется пеня и вознаграждение; все ранее принятые судебные акты в отношении должника о взыскании приостанавливаются; нельзя списывать деньги с банковских счетов должника; останавливаются сроки по всем обязательствам должника. К тому же должник дает право на предоставление информации о своем имуществе за три последних года.

Через шесть месяцев после подачи заявления на банкротство должно быть принято решение о завершении банкротства. После опубликования на сайте egov.kz объявления о завершении процедуры долги считаются списанными.

Что запрещается лицу, применяющему внесудебное банкротство: В период проведения процедуры увеличивать долги и брать новые обязательства, кроме как в ломбардах; Иметь имущество (деньги), которое может покрыть более чем на 30 процентов долги перед кредиторами, указанными в заявлении. В случае наличия необходимо добровольно прекратить процедуру внесудебного банкротства; Скрывать любую информацию об имуществе; Указывать не всех кредиторов, если это может повлечь увеличение пороговой суммы в 1600 МРП; После завершения процедуры получать займы, а также выступать залогодателем, гарантом или поручителем в банках и МКО.

Как производится судебное банкротство?

Условия подачи заявления на судебное банкротство:

Долги на дату подачи заявления превышают сумму 1600 МРП (5 520 000 тенге в 2023 году) перед любыми кредиторами; Не должно быть погашение по долгам перед банками/МФО в течение последних 12 месяцев до подачи заявления на банкротство; До подачи на банкротство, после выхода на просрочку по долгам перед банками/МФО нужно обратиться к ним с просьбой изменить условия займа; С момента применения предыдущего банкротства прошло более 7 лет.

Заявление подается в районный суд по месту жительства должника по форме, установленной в п.2 ст.20 Закона, на бумаге либо в электронной форме. Прикладывается опись имущества должника, а также оценка в случае ее наличия, перечень всех взятых на себя за последние три года обязательств должника, список кредиторов и дебиторов, с указанием суммы долга, даты образования, адреса и иных контактов, а также обращение и ответ на него (если представлен) с просьбой изменить условия займа ранее направленное в банк/МФО. В течение двух рабочих дней после подачи заявления должник должен уведомить кредиторов.

Суд в случае несоответствия заявления оставляет его без рассмотрения. В случае соответствия требованиям Закона, не позднее 10 рабочих дней, суд возбуждает дело о рассмотрении банкротства. В течение 2-х рабочих дней со дня возбуждения дела назначается финансовый управляющий (ФУ). Должник предоставляет ФУ доступ к своему имуществу и документам на него и выплачивает ему ежемесячное вознаграждение в размере 1 МЗП (1 МЗП в 2023 году – 70 000 тенге – Zakon.kz).

Финансовый управляющий – задачи и полномочия

Задачами финансового управляющего являются:

Размещение объявления о начале процедуры, в течение 2 рабочих дней после назначения. Дополнительно два рабочих дня для уполномоченного органа; Проведение инвентаризации имущества должника – 10 рабочих дней после возбуждения дела; Составление заключения о финансовом состоянии должника – 20 рабочих дней после возбуждения дела; Формирование реестра требований кредиторов – 20 рабочих дней после объявления. Дополнительно 10 рабочих дней для направления в уполномоченный орган; Проведение оценки имущества должника – 10 рабочих дней с момента заключения договора с оценщиком; Продажи имущества должника, включенного в имущественную массу, а также иные, предусмотренные Законом.

По результатам судебного рассмотрения заявления, не позднее 2-х месяцев с момента окончания подготовки по делу, суд принимает решение об отказе или начале процедуры судебного банкротства. В случае отказа решение может быть обжаловано в течение одного месяца в апелляционную инстанцию. В случае удовлетворения заявления, по истечении одного месяца после вынесения судебного решения о применении процедуры, начинает отсчитываться шестимесячный срок процедуры судебного банкротства, который может быть продлен еще на шесть месяцев.

Имущество

Согласно нормам Закона имущество должника должно быть описано, оценено, включено в имущественную массу и реализовано для расчета с кредиторами. Реализация имущества производится через электронный аукцион либо путем прямой продажи, не ниже 75 процентов от оценочной стоимости и при отсутствии претензий со стороны кредиторов. Оставшееся, непроданное и не принятое в натуре кредиторами и ФУ, имущество возвращается должнику.

В имущественную массу банкрота включается: движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное в РК и других странах, наличные и безналичные деньги, требования к дебиторам и по договора долевого участия, доли в местных и иностранных компаниях, ценные бумаги и финансовые инструменты, драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия, авторские права, интеллектуальная собственность, животные, имеющие паспорта, цифровые активы. Предметы и имущество, необходимые для существования должника и лиц, находящихся на его иждивении, перечисленные в ст.61 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", а также единственное жилье, не обремененное залогом, не реализуется и не включается в имущественную массу для расчета с кредиторами, п 3. ст.38 Закона

Имущество, выступающее залогом, предлагается залоговому кредитору, с условием полного погашения долга по нему. В случае отказа залогового кредитора принять в натуре – передается в имущественную массу.



Кому и в какую очередь достанется?

Очередность распределения имущественной массы после реализации имущества ФУ устанавливается следующим образом:

Расходы по проведению банкротства: оценка, содержание и прочие оплачиваются вне очередей. В первую очередь погашаются долги по алиментам, а также в случае нанесения должником вреда здоровью и жизни других людей. Во вторую очередь производится оплата по обязательствам перед бюджетом. В третью очередь оплачиваются долги по гражданско – правовым сделкам, а также залоговому кредитору, в случае отказа принять залоговое имущество в натуре или непогашения расходов, произведенных ФУ на содержание и оценку залога.

Важно: Вновь образованный кредитор, лишившийся имущества в ходе процедуры банкротства должника, в результате признания недействительной сделки, ранее заключенной с должником, также становится в третью очередь на сумму эквивалентную стоимости утраченного имущества.

Далее, в четвертую очередь закрываются долги по убыткам, пени и штрафам. В пятую очередь погашаются долги перед кредиторами, которые заявили не вовремя свои требования.

Требования в рамках отдельной очереди, при недостаточности имущества, погашаются пропорционально заявленным суммам. После продажи имущества и расчетов с кредиторами, ФУ готовит заключительный отчет, который в течение одного месяца должен быть утвержден судом. Суд утверждает заключительный отчет, завершает процедуру и списывает оставшиеся непогашенными долги либо отказывает в их списании.

В каких случаях долги не списываются?

Должнику не списываются долги, если:

В период проведения процедуры он увеличил долги и брал новые обязательства в ущерб интересам кредиторов; Он отчуждал имущество в течение трех лет до возбуждения банкротства в суде; Скрыл любую информацию об имуществе либо препятствовал в доступе к ней; Скрыл или предоставил ложную информацию о своем финансовом положении, имуществе и долгах; В ходе процедуры, а также в течение трех лет до начала процедуры производил погашение долгов с нарушением очередности; Должник признан в установленном порядке виновным в преднамеренном банкротстве; В иных случаях, если суд решит, что заявление подано с целью ухода от ответственности.

После завершения процедуры должнику запрещается выдавать займы (кроме ломбардов), а также выступать гарантом или поручителем.

Ограничения для должника, кредиторов, госорганов и иных, наступающие после возбуждения банкротства и соответственно начала процедуры

Согласно норм Закона, должнику запрещается выезд за границу, за исключением смерти близких и лечения. Должнику нельзя увеличивать свои долги. Кредиторы, указанные в заявлении не вправе требовать возврата долгов, а по долгам перед ними: не начисляется пеня и вознаграждение; решения судов в отношении имущества должника приостанавливаются; требования к должнику заявляются только в рамках начатой процедуры. К тому же, нельзя взыскивать деньги с банковских счетов должника, а также обращать взыскание на его имущество. Останавливаются сроки по всем обязательствам должника. Помимо этого приостанавливаются решения госорганов и организаций об исполнении имущественного характера. Должник дает право кредиторам на получение информации о своем имуществе.

По долгам по выплате алиментов, за вред нанесенный жизни и здоровью запреты не действуют. Также запреты не ограничивают кредиторов по работе в отношении гарантов, поручителей и залогодателей должника.



