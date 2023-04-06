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Ситуация в Украине: Макрон просит Си Цзиньпина "образумить Россию", Госдума исключает переговоры по Крыму

Ситуация в Украине 6 апреля Фото: Instagram/ursulavonderleyen
Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к сдержанности в украинском вопросе, международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет и составили 31,9 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его "образумить Россию" и способствовать переговорам по Украине, сообщило агентство France-Presse.
  • Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к рациональности и сдержанности в украинском вопросе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Си Цзиньпин в ходе переговоров подчеркнул готовность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда "условия и время будут подходящими".
  • Также она сообщила, что в беседе с руководством КНР одобрила ряд положений мирной инициативы Пекина по Украине, включая ядерную безопасность.
  • В тот же день на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос, альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление.
  • Вашингтон позволяет украинским силам проводить военные действия в регионах, присоединившихся к России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
  • РФ имеет дело с киевским режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к российским гражданам, но и к своим, заявил президент РФ Владимир Путин.
  • Россия будет соответствующим образом отвечать на размещение американского ядерного оружия в Европе, заявил пресс-секретарь российского президента Песков.
  • Ситуация с Украиной пока сложная, Киев не демонстрирует перспектив мирного урегулирования, и иных путей для РФ, кроме продолжения СВО, пока нет, также заявил Песков.
  • Переговоры с Киевом по Крыму исключены, заявили в российской Госдуме.
  • Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле.
  • Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет и составили 31,9 млрд долларов, сообщили в четверг в национальном банке Украины.
  • Пентагон заключил контракт на $27 млн на создание танков Abrams для Украины, сообщает американское военное ведомство.
  • Мэр Львова объявил о прекращении существования в городе канонической УПЦ.
Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Урсула фон дер Ляйен Европейская комиссия Макрон Эмманюэль Песков Дмитрий Цзиньпин Си Китай
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