Ситуация в Украине: Макрон просит Си Цзиньпина "образумить Россию", Госдума исключает переговоры по Крыму

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Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к сдержанности в украинском вопросе, международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет и составили 31,9 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Президент Франции Эммануэль Макрон на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином призвал его "образумить Россию" и способствовать переговорам по Украине, сообщило агентство France-Presse.

Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к рациональности и сдержанности в украинском вопросе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Си Цзиньпин в ходе переговоров подчеркнул готовность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда "условия и время будут подходящими".

Также она сообщила, что в беседе с руководством КНР одобрила ряд положений мирной инициативы Пекина по Украине, включая ядерную безопасность.

В тот же день на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос, альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление.

Вашингтон позволяет украинским силам проводить военные действия в регионах, присоединившихся к России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

РФ имеет дело с киевским режимом, который в высшей степени жесток не только по отношению к российским гражданам, но и к своим, заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия будет соответствующим образом отвечать на размещение американского ядерного оружия в Европе, заявил пресс-секретарь российского президента Песков.

Ситуация с Украиной пока сложная, Киев не демонстрирует перспектив мирного урегулирования, и иных путей для РФ, кроме продолжения СВО, пока нет, также заявил Песков.

Переговоры с Киевом по Крыму исключены, заявили в российской Госдуме.

Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле.

Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет и составили 31,9 млрд долларов, сообщили в четверг в национальном банке Украины.

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