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Ученые прогнозируют вспышки на солнце высшего и самого опасного класса Х

Ученые прогнозируют вспышки на солнце высшего и самого опасного класса Х Фото: pixabay
Специалисты гелиофизической службы российского Института прикладной геофизики сообщили, что накануне зафиксировали сильную вспышку на Солнце, она привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи, передает Zakon.kz

По информации ученых вспышку класса M3.0 зарегистрировали 6 апреля в 08:53 МСК. Она продолжалась 28 минут.

В ИПГ также отметили, что 7 апреля на Солнце возможны вспышки высшего и самого опасного класса Х.

"Радиационная обстановка - невозмущенная. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток", - говорится в сообщении специалистов.

Солнечная вспышка - это взрывной процесс выделения энергии в верхних слоях Солнца. Они охватывают все слои солнечной атмосферы: фотосферу, хромосферу и корону. Обычно вспышки на солнце происходят в местах взаимодействия солнечных пятен противоположной магнитной полярности, а энерговыделение в этот момент может достигать 6×10 в 25 степени Джоулей, что составляет 160 миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Вспышки могут приводить к возникновению геомагнитных бурь, которые влияют на технику и самочувствие людей. Также вспышки создают полярное сияние, чаще всего вблизи полюсов.

Недавно в университете Окленда и Оксфордского университета провели исследования. Они сопоставили статистику инфарктов и инсультов и солнечную активность за несколько десятилетий. В итоге оказалось, что во время крупных вспышек на Солнце число инсультов растет на 19%, количество инфарктов — на 27%.

Ранее сообщалось, что 7 апреля ожидается слабая магнитная буря.

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