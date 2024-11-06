На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса Х

На Солнце в среду, 6 ноября, зарегистрированы сильные солнечные вспышки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Институт прикладной геофизики имени Федорова.

"6 ноября в 16:40 по московскому времени (18:40 по Аст) в рентгеновском диапазоне зафиксирована вспышка класса X2.4 в группе пятен 3883 (S08E13), продолжавшаяся 32 минуты", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечены шесть вспышек класса М, из которых четыре привели к нарушениям коротковолновой радиосвязи.

Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения в пяти категориях: А, В, C, М и Х, где класс Х обозначает сверхмощные вспышки, способные вызвать сильные геомагнитные бури.

Ранее ученые предупредили землян, что основным источником возможных угроз в ближайшие дни будут не мощные солнечные вспышки Х-класса, а риск отрыва гигантского протуберанца.