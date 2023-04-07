Браконьеры пытались утопить в Или госинспектора и егеря

Государственного инспектора Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и егеря хотели утопить браконьеры в ходе рейдовых мероприятий на реке Или, сообщает Zakon.kz

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, факт незаконного лова рыбы с применением запрещенных орудий (электротока) выявлен 4 апреля. Браконьерство осуществляли шесть нарушителей на трех моторных лодках. При попытке задержания брконьеры попытались утопить лодку егерской службы и скрылись с места происшествия.

Им инкриминируют посягательство на жизнь государственного инспектора и егеря при выполнении ими служебных обязанностей. Это грозит им лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Кроме того, за незаконную добычу рыбных ресурсов и других водных животных с причинением значительного ущерба установлена уголовная ответственность по статье 335 УК РК в виде лишения свободы на срок до 3 лет.