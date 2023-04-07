Шавкат Рахмонов взял пробу чугуна в доменном цехе АО "АрселорМиттал Темиртау"

Чемпион мира WMMAA Шавкат Рахмонов побывал в гостях на металлургическом комбинате АО "АрселорМиттал Темиртау".

Шавкат Рахмонов – казахстанский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в полусреднем весе. Являясь чемпионом мира WMMAA и чемпионом Азии, Шавкат стал примером для молодых людей – настоящей легендой!

Принимая лично Шавката Рахмонова, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что воля к победе и успех таких сильных спортсменов, как Шавкат Рахмонов, вдохновляют подрастающее поколение, побуждают молодежь вести здоровый образ жизни.

Побывать на одном из крупнейших металлургических предприятий страны Шавкат Рахмонов мечтал давно. Увидеть, как рождается чугун, – не менее завораживающее зрелище, чем бои на ринге.

Фото: Игоря Узаревича

Руководство компании "АрселорМиттал Темиртау" предоставило чемпиону эту возможность. Правда, сначала состоялась встреча с генеральным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимиром Яблонским. Владимир Иванович рассказал гостю о компании, дочерних предприятиях и достижениях.

"Наша компания – стабильное предприятие. На любом этапе жизненного цикла компании, будь то становление, рост или кризис, те, кто работают на комбинате, ощущают стабильность. В нашей команде работают профессионалы, которые знают и любят свое дело. Шавкат, вы, спортсмен, чемпион, как никто другой знаете, как достаются победы. Только преодолевая трудности, можно стать чемпионом, профессионалом. На нашем предприятии работает много спортсменов. Когда-то я сам занимался самбо и считаю, что спорт должен быть в жизни каждого". Владимир Яблонский

Карагандинский регион Шавкат Рахмонов считает родным, ведь спортсмен долгое время здесь жил и тренировался. И посетить крупнейший металлургический комбинат Казахстана было трепетно и приятно.

"Карагандинская земля богата талантами и самородками. Особенно в спорте, здесь воспитывают чемпионов. Именно здесь, на нашей земле, закаляется характер", – подчеркнул Владимир Яблонский.

Фото: Игоря Узаревича

Приятным сюрпризом для чемпиона стало вручение специальной медали. И хотя эта награда не имеет прямого отношения к спортивным достижениям, Шавкат Рахмонов отметил, что специальная медаль компании будет не менее дорога, чем каждая из медалей за спортивные достижения.

После встречи с руководством компании "АрселорМиттал Темиртау" работники предприятия, а также их дети смогли лично встретиться с бойцом, сфотографироваться и взять автограф. Скрыть эмоции у маленьких фанатов получалось с трудом.

О своем дружеском визите на комбинат АО "АрселорМиттал Темиртау" Шавкат Рахмонов сделал памятную запись в специальной Книге почетных гостей.

И наконец, переодевшись и пройдя инструктаж по технике безопасности, Шавкат Рахмонов приехал в сердце комбината – на доменную печь №3 – и взял пробу чугуна. Процесс, по словам самого чемпиона, невероятно завораживающий.

Фото: Игоря Узаревича

Но не только красоту, масштаб и зрелищность оценил спортсмен. Шавкат Рахмонов признался, что труд металлурга – один самых тяжелых.

"В Темиртау, как и на таком крупном металлургическом комбинате, я впервые, – отметил чемпион. – Было волнительно смотреть, как работает доменная печь, пообщаться с металлургами. Работа на комбинате тяжелая, высокая температура, непрерывное производство. Сегодня я сам взял пробу чугуна – это тяжело. На комбинате работают действительно сильные люди!"

Шавкат Рахмонов отметил, что работа металлурга в чем-то схожа с трудом спортсменов – это постоянный тяжелый труд.

Фото: Игоря Узаревича