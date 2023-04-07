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В Казахстане могут начать производить аппараты УЗИ и компьютерные томографы

В Казахстане могут начать производить аппараты УЗИ и компьютерных томографов Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с гендиректором GE Healthcare (мировой производитель медоборудования) в России и СНГ Еленой Легезиной. В ходе встречи были обсуждены инвестиции в отечественное здравоохранение, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что в республике в рамках нацпроектов "Здоровая нация" и "Модернизация сельского здравоохранения" запланировано переоборудование 32 районных больниц и строительство 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи.

"Учитывая высокую репутацию GE Healthcare как одного из ведущих мировых производителей медицинского оборудования, мы поддерживаем реализацию новых проектов и заинтересованы в углублении нашего партнерства", – сказал премьер-министр.

Елена Легезина рассказала, что в настоящее время прорабатывается проект по локализации производства аппаратов УЗИ и компьютерных томографов в РК.

"Мы можем принести в Казахстан не только высокотехнологичное оборудование, но и концепции, подходы к лечению онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, мы планируем открыть две академии – в Астане и Алматы, где казахстанские специалисты смогут обучаться не только работе с оборудованием, но и осваивать новые методики лечения", – сказала Елена Легезина.

Стороны договорились проработать рамочное соглашение о сотрудничестве, которое позволит конкретизировать и закрепить планы взаимодействия на среднесрочный период.

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