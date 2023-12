УЗИ-аппараты с поддержкой казахского языка помогают отечественным врачам

Премьер-министр страны Алихан Смаилов наградил лучших инвесторов ключевых отраслей Казахстана. Награду Healthcare Development получил отечественный производитель медицинского оборудования – компания Ordamed – за вклад в развитие здравоохранения республики, сообщает Zakon.kz.

Одна из крупнейших в стране компаний по выпуску современного медицинского оборудования Ordamed известна тем, что внедрила в УЗИ-аппараты Heka u7 возможность работы на казахском языке. Также он поддерживает свыше 10 других языков, в том числе русский и английский. Heka u7 оснащен одной из передовых в мире технологий южнокорейской компании Samsung. Благодаря этому оборудование обладает потрясающей производительностью и новейшими инновациями.

Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям (КГИР-2023) стал диалоговой площадкой для укрепления сотрудничества между Казахстаном и международным инвестиционным сообществом. Он состоялся 17 ноября при участии премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, а также 500 представителей ведущих международных компаний и отечественного бизнеса, инвесторов, авторитетных экспертов и лидеров общественного мнения.

Фото: Zakon.kz

В рамках мероприятия признаны и награждены лучшие компании среди инвесторов. К десятке лучших отечественных инвесторов отнесено АО "Ordamed", деятельность организации также отмечена наградой.



Ordamed активно занимается локализацией медицинского оборудования, что обеспечивает трансфер передовых технологий в Казахстан. Оборудование, особенно с адаптированным функционалом на государственном языке, пользуется большим спросом среди медицинских работников многих организаций.

В партнерстве с ведущими корейскими компаниями Ordamed создала и успешно продвигает линейку медицинского оборудования высочайшего качества. Основные части медицинского оборудования производятся партнерами из Южной Кореи: Samsung Medison, JW Bioscience, Bionet Co., Ltd., Genoray Co., Ltd. Кроме того, Ordamed является представителем других крупнейших международных брендов, которые завоевывают уровень доверия врачей не только в Казахстане и в странах СНГ, но и во всем мире.

Специалисты компании беспрерывно следят за современными тенденциями, осуществляя деятельность по обеспечению бесперебойной работы медицинского оборудования в различных направлениях медицины.

Врач ультразвуковой диагностики Асия Жакупова поделилась мнением о работе отечественного УЗИ-аппарата Heka u7. По ее словам, за счет того, что ультразвуковая диагностическая система поддерживает казахский язык, специалистам удается провести обследование у большего количества пациентов, чем на иностранном аналоге.

"Аппарат с поддержкой госязыка нам очень понравился. Это очень удобно, так как много пациентов имеют специфическое написание фамилий и имен казахскими символами. Теперь есть возможность при УЗИ-исследовании писать ФИО сразу корректно, что облегчает заполнение меддокументов. При этом правильное написание располагает людей к медпроцедуре, создавая здоровую обстановку, при которой легче работать". Асия Жакупова

Кроме того, отметила врач, в функционале казахстанского аппарата есть все технические возможности, как и у иностранных.

"Датчики очень чувствительные, дают доступ к разным возможностям ультразвукового сканера. К примеру, он качественно проводит эластографию, сравнительную, доплер. Когда проводится диагностирование сосудов, допплерометрия, важно, чтобы четко работал датчик. Тогда у исследования диапазон возможностей больше: лучше просматриваются сосуды, даже самые мелкие", – рассказала специалист.

Фото: Ordamed

Это необходимо во время исследования сосудов, почек и кровотока у детей, добавила врач.



"Дети нестабильны. Они не могут долго лежать в одном положении, не умеют правильно задерживать дыхание. Но за счет того, что аппаратура чувствительная, мы успеваем захватывать область в то мгновение, когда ребенок не беспокоится. Для исследования хватает нескольких секунд". Асия Жакупова

Врач признается, что в остальных технических моментах большой разницы специалисты не почувствовали, но уже то, что "наши" аппараты не уступают в своих возможностях, – огромный плюс.

"Нас настолько он впечатлил, что после проведения пробации отечественного аппарата, посовещавшись с гинекологами, урологами, онкоурологами и онко-гинекологами, хирургами, мы решили приобрести в клинику именно этот аппарат. Возможность точно и оперативно диагностировать даже ранние изменения, если речь идет об онкологии и экстренной хирургии, позволяет помочь большему числу казахстанцев". Асия Жакупова

С самого основания компания Ordamed является эксклюзивным дистрибьютором медоборудования Samsung, единственной из всех стран Центральной Азии. Более 15 лет компания осуществляет не только поставки на территорию Казахстана, но и занимается сервисным обслуживанием.

Врач высшей категории, магистр медицины, заведующая отделением ультразвуковой диагностики ЦММ, вице-президент КАСУДМ Виктория Огай три года работает на аппарате Samsung Herа w10. Инновационная платформа Herа имеет больше возможностей в диагностике благодаря интуитивной визуализации, точным аналитическим функциям для мгновенной работы. Приоритетная цель диагностической системы – изучение роста, состояния плода и здоровья женщин.

"До этого я работала на аппаратах других фирм, но в последние годы отдавала предпочтение медоборудованию Самсунг. На них мне изображение всегда нравилось больше. С каждым новым аппаратом Самсунг было заметно улучшение качества изображения. Добавлялись новые опции, упрощающие работу. Но когда у меня появился Hera w10, то это был просто невероятный прорыв. Разница очень заметна". Виктория Огай

Во-первых, продолжила врач, изображение в 2D режиме – самый главный критерий для врача УЗИ: картинка более четкая, видны нюансы, которые раньше рассмотреть было невозможно.

"Сами по себе сканы УЗИ приятны глазу. Значительно улучшилось качество изображения в режимах 3D-4D, что помогает при выявлении некоторых сложных патологий, и, конечно, радует будущую мамочку, если мы показываем личико ребенка, когда беременность протекает хорошо, без патологий", – делится впечатлениями специалист.

Во-вторых, очень важный момент: намного лучше стал цветной доплер – опция, с помощью которой оцениваются кровотоки. Это необходимо при исследовании многих органов и структур, особенно важно при оценке сердца плода. Также новые функции, такие как MF flow – оценка низкоскоростного кровотока и Lumi flow – изображение сосудов в трехмерном формате – дают дополнительные возможности при изучении различных органов.

Фото: Ordamed

В-третьих, появились дополнительные опции, которые помогают нам облегчить работу и сократить время приема, например, автоматическое измерение размеров плода, а также опции, которые оптимизируют качество изображения.



"Также хочется отметить, что аппарат очень удобен в использовании. Все интуитивно понятно и дополнительный сенсорный экран облегчает работу. В течение 18 лет я занимаюсь ультразвуковыми исследованиями в акушерстве и гинекологии и могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день этот аппарат – один из лучших на рынке для исследования в области акушерства и гинекологии. В нашем отделении много пациентов с различными осложнениями, которым требуется экспертное УЗИ, и благодаря Hera w10 мы в полной мере можем это обеспечить". Виктория Огай

На сегодняшний день Ordamed имеет более 17 лет успешного опыта, 3 производственные площадки в Алматы и Алматинской области и более 2000 единиц оборудования собственного производства.

Компания регулярно принимает активное участие в социальной жизни страны, оказывает благотворительную помощь медицинским учреждениям здравоохранения Казахстана.

Вместе с тем компания Ordamed является стратегическим партнером по реализации образовательной программы "Биотехнические и медицинские системы и аппараты" в Алматинском университете энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева.

Так, компания заключила меморандум о сотрудничестве с учебным заведением. В его рамках в этом году создана и полностью оборудована современной медицинской техникой учебная лаборатория Ordamed. При этом на производственной базе самой компании планируется создать филиал кафедры "Автоматизация и управление", где в течение всех четырех лет обучения у студентов будет прекрасная возможность приобрести практические умения и навыки в установке, наладке и ремонте медицинского оборудования в соответствии с требованиями нормативной документации.

Ordamed объединяет неравнодушных людей, которые трудятся вместе на благо здоровья населения и поднятия уровня медицины страны.