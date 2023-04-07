Асета Магауова освободили от должности вице-министра энергетики РК

Постановлением правительства РК Асет Магауов освобожден от должности вице-министра энергетики РК, сообщает Zakon.kz.

Асет Магауов родился в 1972 году в Атырауской области.

Окончил Государственную академию нефти и газа им. И.М. Губкина.

Карьеру начал в 1994 году в должности экономиста отдела экономики АО "Тенизмунайгаз". Работал в структурах Министерства энергетики, индустрии и торговли РК, в компаниях "Казахойл", "Транспорт нефти и газа", "Тенгизшевройл", "КазМунайГАз", "Мангистаумунайгаз".

Также в разные годы занимал должности вице-министра энергетики и минеральных ресурсов (2008-2010 годы), нефти и газа (2010-2011 годы), энергетики (2016-2017 годы), генерального директора ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KazEnergy".

С апреля 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра энергетики РК.